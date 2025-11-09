Vi söker en Receptionist till Elite Hotel Frost i Kiruna (75%)
2025-11-09
Det är något alldeles speciellt med att kliva in i lobbyn på Elite Hotel Frost. Här möts gäster av sprakande ljus, varma leenden och känslan av att ha hittat en plats där professionalism och omtanke går hand i hand. Sedan öppningen har vår fantastiska Sara stått i receptionen - en självklar del av Frost-familjen, med sitt lugn, sin värme och sitt sätt att få varje gäst att känna sig sedd.
Nu har Sara kommit in på sina drömstudier, och vi gläds stort med henne. Samtidigt har tiden kommit för oss att välkomna hennes efterträdare - kanske är det du som tar över rollen som en av våra viktigaste ambassadörer i hotellets hjärta.
Om rollen
Som receptionist på Elite Hotel Frost är du den första kontakten våra gäster har, och ofta den sista de minns. Du är navet som håller ihop flödet mellan gäster, kollegor och serviceupplevelsen.
Dina arbetsdagar är varierande - från att hälsa gäster välkomna och checka in internationella resenärer, till att hjälpa konferensdeltagare, svara på frågor om Kiruna, och samarbeta med våra kollegor i housekeeping, restaurang och spa.
Du arbetar dag, kväll och varannan helg enligt ett schema som planeras med både verksamhetens och medarbetarnas bästa i åtanke. Här är det alltid teamwork, omtanke och glädje som präglar vardagen.
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för människor och service
Är prestigelös, ansvarstagande och tycker om att ta initiativ
Har erfarenhet från hotell, service eller turism (meriterande men inte ett krav)
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat (ytterligare språk är en bonus)
Trivs i en roll där det händer mycket och där du får vara kreativ i att lösa gästers behov
Vi tror att du är den som får energi av att hjälpa andra, som tycker att ett "hej" betyder något - och som förstår hur små detaljer kan skapa stora upplevelser.
Vi erbjuder
Att arbeta på Elite Hotel Frost innebär att bli en del av Elite Hotels of Sweden - en svensk hotellkedja med stolta traditioner, där kvalitet och gästupplevelse står i fokus.
På Frost kombinerar vi det klassiskt eleganta med det moderna nordiska - och vi tror att det är just människorna bakom disken som gör skillnaden.
Hos oss får du:
En tjänst på 75%, med möjlighet till utveckling inom kedjan
Ett varmt, professionellt team där skratt, omtanke och gemenskap är självklara inslag
En unik arbetsplats mitt i hjärtat av Kiruna, med utsikt över fjällen och närhet till både natur och stadspuls
En möjlighet att vara en del av ett hotell som blivit en naturlig samlingsplats för både lokalbor och besökare från hela världen

Publiceringsdatum: 2025-11-09

Så ansöker du
Vill du bli en del av vårt team och fortsätta Saras fina arbete i receptionen?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Frågor?
Kontakta Front of House Manager Fia Hagström på fia.hagstrom@elite.se
Välkommen till Elite Hotel Frost - där norrskenet möter värmen, och där varje möte räknas. Ersättning
Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Kontakt
Silvester Mujkic silvester.mujkic@elite.se 0708348355
9595614