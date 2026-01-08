Vi söker en rådgivare inom växtskydd till Kunskapsnav miljö och klimat
2026-01-08
Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahososs
Har du god kännedom om växtodling och växtskydd i jordbruksgrödor? Vill du bidra till en konkurrenskraftig, robust och växande livsmedelsproduktion? Har du förmåga att se helheten och samtidigt hantera detaljer och beroenden? Då kan du bli vår nya kollega och få möjlighet att aktivt påverka hur vi når våra mål.
I tjänsten ingår att kompetensutveckla och stödja den befintliga rådgivningen i Sverige inom växtodling och integrerat växtskydd. Vi arbetar med oberoende rådgivning baserad på vetenskaplig grund och förmedlar kunskap på olika sätt, exempelvis via nyhetsbrev, konferenser, fältvandringar, demonstrationsodlingar och informationsmaterial.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Följa utvecklingen av växtskadegörare under odlingssäsongen inom Jordbruksverkets prognosverksamhet och medverka vid digitala veckomöten för rådgivare om det aktuella växtskyddsläget.
* Sammanställa, analysera och förmedla svenska och internationella erfarenheter och resultat inom växtskyddsområdet
* Bidra till ökad medvetenhet om svårbekämpade ogräs och sprida kunskap om hållbara odlingssystem.
Arbetet innebär många kontakter, både internt inom Jordbruksverket och externt med bland annat rådgivningsorganisationer, universitet och andra myndigheter.
Som rådgivare inom växtskydd blir du en del av Kunskapsnav miljö och klimat och arbetar aktivt för en ökad, robust och hållbar livsmedelsproduktion. Inom kunskapsnavet arbetar vi med kompetensutveckling inom bland annat biologisk mångfald, ekologisk produktion, minskad klimatpåverkan, växtnäring och växtskydd. Vi samarbetar kring gemensamma uppgifter, vilket innebär att du även kan få möjlighet att arbeta med andra frågor, exempelvis utredningar eller avtals- och upphandlingsfrågor.
Du bör därför trivas med ett flexibelt arbetssätt, kunna anpassa dig till ändrade prioriteringar och prestera i en föränderlig miljö.
Kollegorna i Kunskapsnav miljö och klimat är huvudsakligen regionalt placerade på Jordbruksverkets tre rådgivningsenheter. Denna tjänst är placerad på rådgivningsenheten växtskydd i Landskrona.Kvalifikationer
Vi söker dig som har god kännedom om växtodling i jordbruksgrödor under svenska förhållanden. Du har en högskoleutbildning inom växtodling, exempelvis agronom med inriktning mark/växt, trädgårdsingenjör eller motsvarande. Du har goda kunskaper om växtskydd. Det är meriterande om du har erfarenhet av fältförsök, gradering och analys av växtskadegörare och sjukdomar i fält samt tidigare erfarenhet av arbete på myndighet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser att du är strukturerad och en lagspelare där du trivs att samarbeta med andra.Du håller dig uppdaterad inom ditt område och har lätt för att hitta lösningar när utmaningar uppstår.
Tjänsten ställer krav på god kommunikativ förmåga samt att du kan uttrycka dig väl på både svenska och engelska, i tal och skrift.
ÖVRIGT
Placeringsort är Landskrona.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
