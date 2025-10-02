Vi söker en psykoterapeut/psykolog som älskar relationer
AB Stockholm parterapi och KBT / Psykologjobb / Stockholm Visa alla psykologjobb i Stockholm
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Stockholm parterapi och KBT i Stockholm
, Ekerö
eller i hela Sverige
Om du är varm, driven, självständig och tycker om att lösa konflikter - då är detta jobbet för dig!
Vi är ett företag med sex leg. psykoterapeuter/psykologer som arbetar med att bedriva familjerådgivning till nio kommuner i Stockholmsområdet. Nu behöver vi förstärka vårt team med en till heltidsanställd terapeut.
Du kommer att möta par som har problem med saker som känsloreglering, kommunikation, sex, distans och otrohet. En del par behöver bara lite stöd på vägen, medan andra går upp till tio sessioner.
Vi söker en leg. psykolog/leg. psykoterapeut som har KBT-inriktning och erfarenhet från att arbeta med par eller familjer. Exempelvis är erfarenhet från BUP eller våld i nära relationer meriterande. Det är också bra om du har erfarenhet från vårdcentral. Du ska kunna ta ett stort eget ansvar, vara noggrann och ambitiös. Du ska tycka om att arbeta självständigt.
Det är viktigt att du klarar av starka känslor i terapirummet och att du har lätt för att få allians med klienterna.
Detta är endast en tjänst på heltid och det är inte möjligt att arbeta deltid. Tjänsten är förlagd till Fridhemsplan eller Odenplan.
Vi tillämpar sex månaders provanställning och ser gärna att tjänsten påbörjas snarast möjligt.
Välkommen att mejla din ansökan eller frågor till info@stockholmparterapi.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: info@stockholmparterapi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Stockholm parterapi och KBT
(org.nr 559293-3492)
Drottningholmsvägen 8 (visa karta
)
112 42 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm parterapi & KBT, AB Kontakt
Endast mejlkontakt
Nathalie Siljerud Joo info@stockholmparterapi.se Jobbnummer
9538267