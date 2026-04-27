Vi söker en Projektledare till spännande arbete inom försvarsbranschen!
Är du en tekniskt intresserad Projektledare som vill driva projekt som bidrar till att stärka säkerheten inom försvaret. På Aityr får du möjligheten att leda komplexa projekt från start till mål med stort fokus på kvalitét, säkerhet och regelefterlevnad. Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Aityr är ett banbrytande nordiskt techbolag som revolutionerar försvars- och säkerhetssektorn. Genom att kombinera civil high-tech med AI, molnarkitektur och autonomi bygger de mjukvarudrivna lösningar mot bland annat drönarhot. Här arbetar du med att säkra kritisk infrastruktur i ett team där snabb innovation och teknisk precision går först.
"Vår vision är att skapa en säkrare värld genom att driva innovation inom försvarssektorn baserat på metoder och teknologier hämtade från hi-tech världen." - Aityr AB
Som projektledare kommer du att leda komplexa systemimplementationsprojekt genom att identifiera kundbehov, planera projekten och säkerställa att arbetet genomförs effektivt och produktivt. Du kommer att ansvara för att driva projekt från koncept till driftsättning och se till att det är ett säkerhetstänk genom samtliga projektaktiviteter och att de följer branschregler, försvarsstandarder och upprätthåller högsta nivå av datasäkerhet och integritet. Som Projektledare blir du en del av ett växande team som idag består av två seniora projektledare på kontoret i centrala Stockholm.
Du erbjuds
Du får en utvecklande möjlighet att vara med och bygga upp bolaget och arbetsprocesserna från grunden, med stor påverkan på hur dem arbetar.
Aityr erbjuder en inkluderande, innovativ och dynamisk miljö med spännande karriärmöjligheter i en snabbt växande bransch.
Du får möjligheten att arbeta med samhällskritiska projekt som direkt påverkar nationell säkerhet.
Aityr värderar mångfald, balans i livet och erbjuder en humanistisk företagskultur med regelbundna sociala aktiviteter och professionell utveckling.Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att leda komplexa projekt inom systemimplementering för Försvarsmakten, från identifiering av kundbehov till planering, uppföljning och driftsättning. Du ansvarar för att hantera intressenter, risker, budgetar samt säkerställa regelefterlevnad och datasäkerhet i en högteknologisk miljö.
Hantera intressenter, både interna och externa, och säkerställa tydlig kommunikation om projektstatus och risker.
Identifiera och hantera potentiella risker för att säkerställa att projekten håller tidplanen.
Ansvara för projektbudgetar och resursfördelning för att maximera effektivitet och produktivitet.
Delta i tekniska diskussioner, analysera problem och leda tekniska beslut tillsammans med Aityrs tekniker.
Säkerställa att alla projektaktiviteter följer branschregler, försvarsstandarder och upprätthåller datasäkerhet.
Kommunicera tekniska koncept samt dokumentera projektstatus, resultat och beslut.
Vi söker dig som
Dokumenterad arbetslivserfarenhet av projektledning och att driva tekniska implementationsprojekt.
Förståelse för systemintegration och molnplattformar.
Har erfarenhet av att konkretisera kundkrav och översätta dem till tekniska lösningar.
Har erfarenhet av resursplanering och budgethantering.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift då båda språken används dagligen i rollen.
Det är meriterande om du har
God kunskap om riskhantering, regelefterlevnad och informationssäkerhet.
Kandidatexamen inom ingenjörsvetenskap, datavetenskap eller systemvetenskap.
Erfarenhet av systemarkitektur.
Erfarenhet av att driva projekt i tidiga konceptstadier.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Hjälpsam
Noggrann
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas.
En anställning hos Aityr är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras vid anställning i enlighet med 3 kap. säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Rekryteringsprocessen ser ut som nedan,
Telefonintervju med Academic Work
Djupintervju med Academic Work
Intervju med Aityr
Säkerhetsprövning
Beslut Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "GRSHHT".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
