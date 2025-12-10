Vi söker en Projektledare till Rörteknik i Farsta AB
2025-12-10
Vill du vara med och leda spännande projekt inom rörteknik tillsammans med engagerade kollegor? Till vårt team i Högdalen söker vi nu en driven och strukturerad projektledare som vill bidra till hållbara och moderna installationer hos våra kunder.Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
I rollen som projektledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp projekt inom VVS och rörinstallation från start till mål. Du arbetar tillsammans med skickliga montörer och underentreprenörer, har löpande dialog med kunder och säkerställer att projekten levereras enligt tidplan, budget och kvalitetskrav.
Huvudsakliga Arbetsuppgifter:
Planera, leda och följa upp projekt från start till färdig entreprenad
Ansvara för tid, budget och kundrelationer
Vara huvudkontakt mot beställare, underentreprenörer, konsulter och interna resurser
Säkerställa arbetsmiljö, kvalitet och miljökrav i projekten
Delta i förbättringsarbete och utveckling av arbetsprocesser
Vi söker dig med
Dokumenterad erfarenhet som projektledare, arbetsledare eller installationssamordnare inom rörentreprenader.
God kunskap om VVS-tekniska installationer.
Erfarenhet av entreprenadjuridik (AB04, ABT06 och AMA VVS & Kyl)
Förmåga att läsa och förstår ritningar tekniska handlingar, kalkyler och beskrivningar.
Erfarenhet av ekonomisk uppföljning, ÄTA hantering och projektbudget
Meriterande
Teknisk utbildning inom VVS, installation eller energi. Erfarenhet av projektledning i större projekt eller komplexa projekt.
Erfarenhet ab byggarbetsmiljösamordning (BAS-U)
Kunskap om BIM och 3D-verktyg.
Erfarenhet av industri-, sjukhus- eller fastighetstekniska installationer.
Övriga krav:
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Mycket god datorvana, Office och projektverktyg
Möjlighet att arbeta på projektplatser inom regionen.
Som person
Du har förmågan att leda och motivera ditt team samtidigt som du skapar trygghet och engagemang bland medarbetarna. Du är strukturerad, lösningsorienterad och arbetar affärsmässigt för att nå uppsatta mål. Med god kommunikativ förmåga skapar du starka relationer både internt och externt, vilket bidrar till effektiva samarbeten och framgångsrika projekt.
Vi erbjuder
Möjlighet att driva spännande projekt inom rörteknik och VVS
Stöttande och inkluderande arbetsmiljö med högt engagemang
Kompetensutveckling genom utbildningar och erfarenhetsutbyte
Friskvårdsbidrag
TjänstepensionOm företaget
Rörteknik i Farsta AB är idag en av de ledande VS-installatörerna i Stockholmregionen. Med en unik samarbetsförmåga bedrivs verksamheten inom installationsbranschen där man erbjuder sina kunder utformning och installation av tekniska rörsystem för värme, kyla, sanitet och medicinska gaser.
Vi är en del av Sparc Group som är en entreprenörsdriven koncern som samordnar och förvärvar bolag inom installationsbranschen. Tillväxten sker utifrån en gemensam drivkraft av ständig framåtrörelse där människans välmående och utveckling sätts i fokus. Visionen är att med stort hjärta skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats i installationsbranschen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sparc Group AB (publ)
(org.nr 559320-0347) Arbetsplats
Sparc Group AB Kontakt
Annelie Lindblom annelie.lindblom@sparcgroup.se 0704903876 Jobbnummer
9638309