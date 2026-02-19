Vi söker en projektledare till kommunfastigheter!
Borlänge kommun, Strategi och fastighet, kommunfastigheter / Byggjobb / Borlänge Visa alla byggjobb i Borlänge
2026-02-19
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borlänge kommun, Strategi och fastighet, kommunfastigheter i Borlänge
På Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar engagerade medarbetare som tillsammans vill skapa, bevara och utveckla ett långsiktigt attraktivt Borlänge att bo, besöka och verka i. Här finns en stark vilja att utvecklas och utmanas, både i våra uppdrag och som individer.
Vi strävar efter en positiv och prestigelös kultur där det är lätt att lyfta frågor och få stöd. Vi delar kunskap, samarbetar nära och driver ett strukturerat förbättringsarbete. För oss är det också viktigt att värna om balansen mellan arbete och fritid. Vi vill vara en modern och hållbar arbetsplats där du trivs både i vardagen och i utvecklingen.
Verksamheten Strategi och fastighet samlar kompetens inom lokaler, mark och stadens utveckling. Här arbetar vi långsiktigt och strategiskt med kommunens fastigheter och markresurser. Inom verksamheten finns Kommunfastigheter, den kommunala verksamhetens sammanhållande länk i frågor gällande lokaler, byggnationer, förvaltning och fordon. Vi arbetar för att skapa goda förutsättningar för ett kundorienterat och behovsanpassat arbetssätt, där vårt uppdrag är att erbjuda ändamålsenliga lokaler för kommunens olika verksamheter, på ett så kostnadseffektivt och hållbart sätt som möjligt. Vill du arbeta med samhällsnytta på riktigt och samtidigt vara del av ett prestigelöst, kunnigt och engagerat team?
Hos oss på Kommunfastigheter i Borlänge kommun får du möjlighet att leda bygg- och underhållsprojekt som gör verklig skillnad för våra verksamheter, våra invånare och för klimatet.
Vi söker nu en erfaren projektledare inom bygg som trivs i samarbeteoch som tycker om att arbeta strukturerat, utredande och långsiktigt.
Självklart lockas du av vår värdegrund!
* Jag finns här för Borlängebon
* Jag gillar utmaningar
* Jag möter varje människa med öppenhetPubliceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Som projektledare hos oss driver du bygg- och ombyggnationsprojekt i kommunal miljö från tidigt skede hela vägen till färdigställande och överlämning till verksamheten. Rollen är bred och varierad och kombinerar projektledning med administration, samordning, ekonomi och analys.
Du leder och samordnar bygg- och fastighetsprojekt genom hela processen från behovsanalys och förstudie till slutbesiktning och överlämning. I uppdraget ingår att ta fram beslutsunderlag, skriva utredningar och analyser kopplade till behov, ekonomi, tid och genomförande. Du ansvarar för projektens budget, prognoser, uppföljning och tidplaner samt samordnar och följer upp konsulter och entreprenörer.
Vidare hanterar du myndighetskontakter och säkerställer att lagar, regler och kommunala riktlinjer följs. Du deltar i och leder bygg-, projekt- och beställarmöten och arbetar aktivt med hållbarhet, minskad klimatpåverkan och långsiktiga lösningar både i projekten och i vårt befintliga fastighetsbestånd. I rollen ingår även att säkerställa arbetsmiljöansvaret, exempelvis genom uppdrag som BAS-P och/eller BAS-U.Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning inom bygg, fastighet, teknik eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att leda byggprojekt och är trygg i att arbeta med budget, uppföljning och dokumentation. Du har god förståelse för sambandet mellan ekonomi, tid och kvalitet i projekt. Du har också god datorvana, mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet. Erfarenhet av hållbar upphandling, klimatberäkningar eller resurseffektivt byggande är också ett plus. Har du arbetat i rollen som BAS P eller BAS U ser vi det som värdefullt.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och ha god förmåga till planering. Du prioriterar klokt, ser risker i tid och driver arbetet framåt med tydlig resultatorientering. Du har en stark problemlösningsförmåga och trivs med att analysera, utreda och hitta genomförbara lösningar. Som person är du samarbetsinriktad och relationsskapande. Du kommunicerar tydligt, skapar förtroende och bidrar till en positiv laganda. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som vill vara med och utveckla både projekten och teamet.
Välkommen med din ansökan och bli en del av ett team som tillsammans bygger ett hållbart Borlänge!
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307168". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge kommun
(org.nr 212000-2239) Arbetsplats
Borlänge kommun, Strategi och fastighet, kommunfastigheter Kontakt
Enhetschef
Licia Ericsson 0243-741 58 Jobbnummer
9751249