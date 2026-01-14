Vi söker en Projektledare till BOB Våtrumsrenovering AB Stockholm
2026-01-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker en projektledare till BOB Våtrumsrenovering AB - Stockholm
Är du en strukturerad ledare med byggteknisk erfarenhet och en passion för att driva projekt i mål med kvalitet, tempo och kundnöjdhet? Då är du kanske vår nästa projektledare!
Om oss
BOB Våtrumsrenovering AB är ett växande och specialiserat företag som jobbar uteslutande med badrums- och tvättstugerenoveringar i hela Storstockholm. Vi tar hand om hela processen - från rivning till färdigt badrum - och är kända för vårt höga kvalitetstänk, fasta priser, god kommunikation och nöjda kunder.
Vi har ett grymt team av snickare, plattsättare, elektriker och rörmokare - och nu söker vi en projektledare som kan hålla ihop projekten och vara länken mellan hantverkare, kund och kontor.
Din roll
Som projektledare hos oss ansvarar du för:
Planering och samordning av flera parallella badrumsprojekt
Daglig kontakt med hantverkare
Egenkontroller och kvalitetsuppföljning enligt branschregler
Tidsplanering och säkerställande att projekt håller budget och tidsramar
Kontinuerlig kommunikation med kund genom hela projektet
Rapportering till projektledning och stöd i kunddialoger
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av projektledning inom bygg med inriktning mot våtrum
Är lösningsorienterad, strukturerad och trygg i din roll
Har god förståelse för hela byggprocessen - från rivning till slutbesiktning
Talar och skriver flytande svenska
Har B-körkort
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett etablerat bolag
Härlig sammanhållning och högt i tak
Tydliga rutiner, välplanerade projekt och stöd från kontoret
Möjlighet att påverka och växa med företaget
Placering: Stockholm
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Lön: Fast månadslön - enligt överenskommelse
Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett par rader om varför du söker till: info@bobvatrumsrenovering.se
Märk mejlet med "Projektledare".
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: info@bobvatrumsrenovering.se

Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Bob Våtrumsrenovering AB
(org.nr 556963-1905), http://www.bobpartner.se
104 25 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9684922