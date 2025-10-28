Vi söker en projektledare som förstår byggservice på riktigt
2025-10-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Visa alla jobb hos Woltan AB i Malmö
Vi är en renoveringsfirma baserad i Limhamn som växer stabilt. Vi sysslar inte med nyproduktion eller stora entreprenader - hos oss handlar det om försäkringsskador, badrumsrenoveringar och uppdrag åt privatpersoner. Vi söker dig som har praktisk erfarenhet, är strukturerad och gillar att driva projekt hela vägen - utan krångel.
Om rollen
Som projektledare hos oss har du en central roll där du hanterar allt från planering till genomförande och avslut. Du arbetar nära både kund och hantverkare och ser till att projekten rullar som de ska - i tid, med rätt resurser och med nöjda kunder.
• Driva renoverings- och försäkringsprojekt från start till mål
• Kundkontakt, hembesök, start- och slutmöten
• Kalkylering och offertframtagning (vana av MEPS är ett stort plus)
• Planering och samordning av hantverkare och underentreprenörer
• Fakturering och löpande projektuppföljning
Formell kompetens och erfarenhet
• Du har flera års erfarenhet av projektledning inom byggservice eller renovering
• Du förstår hur det fungerar på riktigt - inte bara på ritning
• Du har god struktur, kan planera och följa upp
• Du är van att arbeta digitalt (e-post, dokumentation, planeringssystem)
• Du pratar och skriver flytande svenska
• Du har B-körkort
• Erfarenhet av Bygglet, MEPS eller liknande system är meriterande Dina personliga egenskaper
• Du är självgående, prestigelös och lösningsorienterad
• Du har förmågan att hålla ihop många trådar samtidigt
• Du är trygg i dialog med både kund och hantverkare
• Du gillar ansvar och har ordning och reda i dina projekt
Vad vi erbjuder
• En roll med stor frihet och tydligt ansvar
• En jordnära arbetsmiljö med korta beslutsvägar
• Ett team med yrkesstolthet, sunt förnuft och hög kvalitet
• En tillsvidareanställning på heltid Så ansöker du
Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att höra av dig. Observera att vi redan har valt rekryteringsprocess och undanber kontakt med annonsförsäljare eller rekryteringsfirmor.
Välkommen till Bertils Renoveringsfirma / Woltan AB - där byggservice är på riktigt.
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: ansokan@bertilsrenoveringsfirma.se Arbetsgivarens referens
