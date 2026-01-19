Vi söker en projektledare inom skylt och dekor!
2026-01-19
2026-01-19
För kunds räkning söker vi nu en projektledare inom skylt och dekor! Är det dig vi söker?
Är du lösningsorienterad, affärsdriven och trivs i en roll med högt tempo och stort eget ansvar? Har du en gedigen erfarenhet av projektledning inom skyltar, fasadskyltar och folie samt av att självständigt projektleda skyltprojekt från start till mål? Då kan detta vara nästa steg i din karriär!Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Som projektledare inom skylt och dekor har du flera ansvarsområden, men några av de huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
• Helhetsansvar från förfrågan till inköp, slutleverans.
• Kontakten med kunder, interna avdelningar, montörer och producenter.
• Tids- och resursplanering.
• Säkerställa att projekten levereras inom utlovad tidsplan och budget med hög kvalité.
• Administrativt arbete med orderregistrering, inköp, leveranskontroll samt fakturering.
• Hantera bygglovsprocesser och kontakt med fastighetsägare och kommuner.
• Utveckla leverantörsrelationer.
• Jobba med projektuppföljning internt och gentemot kund.
Praktisk information:
Tillträde: Enligt överenskommelse, så snart som möjligt.
Läge: Kontor finns just nu i Norrviken, men vår kund ska flytta till nya lokaler mer centralt.
Omfattning: Heltid.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har gymnasieutbildning och gärna utbildning inom projektledning, ekonomi eller liknande.
• Är strukturerad, lösningsorienterad och prestigelös.
• Har tidigare erfarenhet av arbete i branschen eller närbesläktad bransch.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
• Kunna arbeta obehindrat i Excel samt övriga Office-paketet.
• Är säljande och har ett affärsdriv.
Som person är du:
• Engagerad.
• Lösningsorienterad.
• Självgående.
• Kommunikativ.
• Ansvarstagande.
• Uppskattar och trivs med att arbeta i ett team.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om verksamheten
Vår kund är ett företag som startades 2017 och är verksamt inom företagsprofilering i hela Norden. De hjälper företag och organisationer med deras grafiska profil och är med och bygger deras kunders varumärken.
• --------
Att hitta rätt person till rätt plats - det är vår kärnkompetens. Vi rekryterar kompetent personal till praktiskt taget alla branscher, små som stora företag, inom såväl privat som offentlig sektor. Har du rekryterats av Uniflex vet du att processen är kvalitetssäkrad. Våra rekryterare kan din bransch, därför tar vi totalansvar för alla moment, från kravprofil till uppföljning. Men viktigast av allt är förstås resultatet - att du är rätt person på rätt plats.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Uniflex är ett registrerat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner.
