Vi söker en produktionsteknisk konsult!
2026-02-19
Är du en analytisk person med ett pedagogiskt förhållningssätt som vill sätta din prägel på Norrlands industriella landskap? Ta chansen att arbeta i regionen med att utveckla och utbilda personal samt framtidssäkra produktionssystem hos tillverkande företag. Nu söker vi en nytänkande drivkraft för utvecklande uppdrag!
OM TJÄNSTEN
I den här rollen får du en central roll i att utveckla tillverkningen mot att bli mer effektiv och hållbar. Detta sker i nära samverkan med hela kundorganisationen, från produktionsledning och tekniska specialister till de dagliga operatörerna.
Din expertis kommer att avgöra exakt vilka områden du fokuserar på. Detta spänner över allt från strategisk kompetensutveckling och utbildning till specialistområden som produktionsstyrning, logistikoptimering, process-IT, digitalisering och analyser inom produktionsteknik och hållbarhet.
Då kundbehoven styr, är ingen dag den andra lik. Uppdragen varierar i längd och intensitet. Arbetet utförs med stor flexibilitet, ofta på distans, men även med nödvändiga insatser på plats hos kund. Uppdrag på andra orter, inklusive resor, förekommer.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att som konsult driva och delta i projekt med fokus på att analysera, effektivisera och optimera produktions- och logistikprocesser hos olika kunder.
• Utveckla och förbättra produktionsprocesser
• Utveckla logistikflöden
• Arbeta med operatörer, tekniker och produktionsledning
• Utföra frekvensstudier för att mäta förluster i processer
• Analysera och utreda processproblem
• Utarbeta handlingsplaner med konkreta åtgärder
• Leda teknikutveckling och skapa relationer
VI SÖKER DIG SOM
• Är utbildad högskoleingenjör med relevant erfarenhet
• Besitter en god förståelse projektledning och utveckling av produktionsprocesser och dess flöden
• Har avancerad kunskap inom Lean-metodik
• Besitter en god förmåga att utföra simulering och mätning av produktionsflöden
• Har avancerad kunskap i svenska
• Har B-körkort och tillgång till bil
Det är meriterande om du har kunskap inom något/några av områderna:
• Metodstudier SAM, AVIXS, PROKON eller andra metoder
• Cad design m h a 3D/2D verktyg
• Affärssystem (Movex, Monitor, SAP)
• Monteringsarbeten, svetsning och/eller målning
• Automationsteknik (PLC), Vision och/eller Scanning
• Nya tekniker såsom AI, VR etc.
• Maskinuppföljningssystem typ Balthzar system
Det är även meriterande om du bor i Umeå/Örnsköldsvik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Hjälpsam
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
