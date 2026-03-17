Vi söker en producerande/operativ arbetsledare till Bålsta
Pokayoke AB / Lagerjobb / Järfälla Visa alla lagerjobb i Järfälla
2026-03-17
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Järfälla
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Täby
, Stockholm
Om tjänsten
Vi söker en engagerad och operativ arbetsledare som trivs i en produktionsmiljö och har en naturlig ledarskapsförmåga. I denna roll kommer du att arbeta aktivt i produktionen samtidigt som du ansvarar för att ge feedback och följa upp våra medarbetare på plats.
Vi söker en arbetsledare per skift, dag, kväll och natt enligt nedan tider och helgarbete förekommer.
Dagtid: 06.15-14.55
Kvällstid: 14.35-23.15
Nattid: 22.50-6.36Arbetsuppgifter
• Arbeta aktivt i produktionen
• Coacha och stötta medarbetare för att uppnå de uppsatta målen
• Tydlig och löpande kommunikation med medarbetarna för att skapa engagemang och arbetsglädje
Vad vi söker
Vi letar efter någon som idag arbetar som team leader eller motsvarande, där du har erfarenhet av att vara operativ och närvarande i produktionen. För oss är det viktigt att du har ett naturligt ledarskap som gör att uppföljning och motivation av konsulterna blir en självklar och naturlig del av ditt dagliga arbete, snarare än en uppgift som känns tung eller tidskrävande.
Erfarenhet av att följa upp produktivitet och en god förståelse för logistik är krav.
Som person ser vi gärna att du är glad, framåt och har ett stort intresse av att utvecklas och lära dig nytt. Om du visar dig vara rätt person för oss, ser vi detta som en möjlighet till vidare utveckling, antingen inom vårt företag eller hos en av våra kunder.
Välkommen med din ansökan om du vill vara en del av vårt team och ta nästa steg i din karriär!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1060". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Kontakt
Mathilda Nordlander Mn@pokayoke.se Jobbnummer
9802123