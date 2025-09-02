Vi söker en pratglad och positiv relationsbyggare till vårt team!
Är du en social och energisk person som älskar att träffa människor och bygga starka relationer? Har du ett öga för affärsmöjligheter och vill vara med och utveckla både nya och befintliga kundkontakter? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen:
Som vår nya medarbetare kommer du att vara ansiktet utåt mot våra kunder i både Uppsala och Stockholm. Din främsta uppgift är att skapa och vårda långsiktiga relationer med våra samarbetspartners samt hitta nya affärsmöjligheter. Rollen kräver mycket kontakt med människor - så vi söker dig som trivs med att prata, lyssna och skapa förtroende.
Vi söker dig som:
Är pratglad, positiv och social
Är flytande i svenska i både tal och skrift
Har B-körkort och tillgång till bil
Har en god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Har erfarenhet av försäljning eller kundrelationer (meriterande, men inget krav)
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: alen@eataway.se
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
