Vi söker en poolanställd till Lokalvårdsenheten
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Lokalvård är ett viktigt serviceyrke där vi utför praktiskt arbete för att skapa hälsosamma lokaler, för alla som vistas i dem. Vi på Lokalvårdsenheten arbetar stolt för att ge Leksands Kommuns lokaler ett trevligt intryck samtidigt som vi tillsammans har roligt på jobbet. Som betydelsefulla resurser i vårt arbete har vi vår pool som arbetar måndag-fredag på heltid och stöttar oss, sina kollegor, där det behövs som mest.
Nu välkomnar vi dig som är intresserad av att arbeta heltid i poolen hos oss på Lokalvårdsenheten, med start omgående.
Höjdpunkter med jobbet:
Möjlighet att vara delaktig och vara med och utveckla enheten.
Lära känna både våra lokaler, andra verksamheter och givetvis alla våra medarbetare, för närvarande är vi hela 55 st.
Flexibilitet i arbetstiderna, arbete måndag - fredag dagtid, för att få vardagen att fungera. Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare hos oss håller du inte bara rent i kommunens olika lokaler - du utför ditt arbete effektivt och utifrån uppsatta mål.
Du som arbetar som lokalvårdare i poolen är anställd på heltid och arbetar måndag-fredag dagtid. Ditt arbete innebär att vara ett stöd till dina kollegor genom att vara där det behövs. Du täcker upp för all typ av frånvaro och hjälper även till vid t.ex. golvvård, storstädning etc. Ditt schema tas fram av arbetsledarna och ges till dig löpande i god tid. Arbetet utförs både självständigt och i grupp, med miljövänliga och moderna städmetoder.
Vi som arbetar inom Lokalvårdsenheten är femtiofem medarbetare varav en arbetar i poolen, tre arbetsledare och två Enhetschefer. Du som medarbetare har nära kontakt med arbetsledarna både på plats på det objekt du arbetar, samt via telefon. Du blir tilldelad en arbetsledare som närmsta kontakt, du får en givande introduktion som både är teoretisk och praktisk. Som pool-anställd har du och arbetsledarna möte en gång i kvartalet för att följa upp arbetet och säkerställa att du har en god och trivsam arbetsmiljö. Till våren kommer du bokas in på medarbetarsamtal tillsammans med din arbetsledare. Då våra objekt är geografiskt utspridda ger våra arbetsplatsträffar trevliga tillfällen att träffas allihop. Vi arbetar måndag – fredag dagtid med möjlighet till flex, erbjuder arbetskläder och skor samt friskvårdsbidrag. Profil
Du har gymnasieexamen eller likvärdig erfarenhet förvärvad på annat sätt.
Har du även en formell städutbildning är det meriterande, likväl som praktisk erfarenhet av lokalvård och kunskaper om städprodukter och städverktyg.
Du är flexibel och har förmågan att kunna prioritera.
B-körkort och egen bil i tjänsten är ett krav då vi är utspridda geografiskt i Leksands Kommun.
Vi söker dig som kan börja omgående. Anställningen är en provanställning på heltid i sex månader.
För att klara av arbetsbelastningen, behöver du ha en god fysik, då en effektiv lokalvård innebär att du rör på dig mycket och arbetar med kroppen. Du behöver även besitta grundläggande IT- och datakunskaper, för att kunna hantera vissa arbetsuppgifter, samt behärska och förstår svenska i tal och skrift, för att kunna läsa och förstå instruktioner och säkerhetsdatablad inom arbetsområdet.
När du arbetar i poolen träffar du många kollegor, både inom och utanför din verksamhet, därför är du som person serviceinriktad, hjälpsam och har ett gott bemötande. Du är noggrann och mån om att leva upp till uppsatta mål och kvalitetsstandard.
Om arbetsplatsen
Sektor Verksamhetsstöd och service har cirka 140 medarbetare och består av avdelningarna; Administrativ service, Ekonomi och lön, HR, IT, Kommunikation, Kost & Lokalvård samt Kundtjänst. Sektorns uppdrag är att se till att övriga sektorer i kommunen får de bästa möjliga förutsättningar att ägna sig åt sin kärnverksamhet. Inom Lokalvård arbetar vi för att tillhandahålla professionell service och spetskunskap inom området. Hos oss är kunden alltid i fokus!
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se https://leksand.se/jobba-hos-oss
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Observera att vissa tjänster inom Leksands kommun omfattas av bakgrundskontroll.
Vilken typ av kontroll som genomförs beror på tjänstens innehåll och ansvar. Om den aktuella tjänsten omfattas av detta kommer du att få information om det i samband med rekryteringsprocessen.
Sista ansökningsdatum är: 2026-07-12
Tillsättning sker efter överenskommelse.
Vi granskar CV:n löpande så det är bra om du skickar in din ansökan så fort som möjligt.
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Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leksands Kommun
(org.nr 212000-2163), https://leksand.se/
793 30 LEKSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Leksands kommun Kontakt
Enhetschef Lokalvård
ulrika Hedman ulrika.hedman@leksand.se Jobbnummer
9983081