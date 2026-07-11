Vi söker en PMU-artist & Utbildare till Style Studio Sverige Göteborg
Style Studio Sverige AB / Hälsojobb / Göteborg Visa alla hälsojobb i Göteborg
2026-07-11
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Är du en passionerad och erfaren PMU-artist som vill utvecklas tillsammans med ett växande skönhetsföretag? Då kanske du är den vi söker!
Vi på Style Studio Sverige söker en engagerad medarbetare som vill arbeta med både behandlingar och utbildningar inom Permanent Makeup.
Vi söker dig som kan utföra:
✨ Powder Brows
✨ Ombre Brows
✨ Microshading
✨ Läpptatuering
✨ Eyeliner & Lashliner
✨ PMU-korrigeringar och påfyllningar
✨ Konsultationer och eftervård
Meriterande om du även kan erbjuda:
• Lashlift & Browlift
• Tatueringsborttagning
• Camouflage av ärr och hudförändringar
• Hålla utbildningar inom PMU
Vi erbjuder:
🤍 Fast lön
🤍 Möjlighet till provision på utbildningar
🤍 Ett modernt och väletablerat beautycenter i Göteborg
🤍 Full marknadsföring via våra sociala medier och bokningssystem
🤍 Färdiga behandlingsrum och professionell arbetsmiljö
🤍 Möjlighet att vara med och utveckla vår utbildningsverksamhet
Vi söker dig som:
✔ Har dokumenterad utbildning inom PMU
✔ Har erfarenhet av kundbehandlingar
✔ Är noggrann, serviceinriktad och kvalitetsmedveten
✔ Talar svenska eller engelska (ytterligare språk är meriterande)
✔ Brinner för skönhet och kundupplevelse
📍 Arbetsplats: Göteborg
🕒 Anställning: Heltid eller deltid enligt överenskommelse
💰 Lön: Fast lön enligt överenskommelse samt möjlighet till provision på utbildningar.
📩 Ansök redan idag!
Skicka CV, personligt brev och bilder på dina arbeten till info@stylestudio.nu
eller skicka ett DM till oss på Instagram.
Bli en del av Style Studio Sverige och skapa fantastiska resultat tillsammans med oss! ✨ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: info@stylestudio.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Style Studio Sverige AB
(org.nr 559483-1843)
Götgatan 14 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Jobbnummer
10000269