Vi söker en plantskolearbetare till Vibytorps plantskola
På Vibytorps plantskola i Hallsberg utvecklas verksamheten ständigt och vi drivs av att hela tiden bli bättre. Vi söker nu en plantskolearbetare som vill vara med och driva utvecklingen framåt.
Produktionen sker i en högteknologisk industrimiljö med robotar och produktionslinjer som utför många kritiska arbetsmoment under begränsade tidsfönster. I många fall handlar det om teknologi, utrustning och arbetssätt som ligger i absolut framkant i branschen.
På plantskolan är vi ett gäng med god sammanhållning som värderar varandras åsikter, och som vet att trivsel är grunden för att resultatet ska bli bra på jobbet. Vi tycker att det är viktigt med delaktighet och att vår personal har möjlighet att utvecklas. Varmt välkommen till oss!
Vårt erbjudande till dig
Att arbeta på Sveaskog innebär stor frihet samtidigt som du förväntas ta ansvar, visa mod och vara nyfiken. I allas uppgift ingår att ta ansvar för sin egen och verksamhetens utveckling och att du är en lagspelare och bra kollega. Vi kallar det aktivt medarbetarskap. Vi erbjuder dig en arbetsplats som kännetecknas av en vilja att du ska lyckas, där jämställdhet och arbetsmiljö står högt på agendan. Sveaskog eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning inom alla yrken i företaget.
Vi söker dig som har ett intresse för både odling och teknik, då vår verksamhet kombinerar båda de områdena. Under delar av våren och hösten kommer du att jobba med distribution, vilket innebär mycket arbete vid datorn, truckkörning samt kontakt med våra kunder.
Sommarperioden ägnas åt att sköta våra odlingar, flytta plantor med lastmaskin och att rensa ogräs.
Under stora delar av året jobbar vi i skift (2-skift, natt eller helg) vid våra olika automatiserade maskinlinjer. Våra plantskolearbetare jobbar både vid maskinerna samt med truck- eller lastmaskinskörning under dessa perioder.
Även andra arbetsuppgifter som förekommer på en plantskola kommer att ingå i arbetet.
Arbetstidsformen under stora delar av året är skiftgång, och beredskap kan förekomma under kortare perioder. Under sommaren kan det vara aktuellt att arbeta någon helg för att sköta odlingarna.
Sveaskogs plantskolor är kända för att hålla en hög och jämn kvalitetsnivå. Ditt arbete bidrar till nöjda kunder, kreativa lösningar och att vi hela tiden blir bättre.
Om dig och din kompetens
För att trivas hos oss tror vi att du klarar av snabba omställningar och är flexibel i ditt sätt att vara då vi har mycket varierande arbetsuppgifter. Du trivs med att vara en del av en grupp men klarar också av att jobba självständigt under eget ansvar. Som person vill vi att du ska vara lugn, ansvarstagande och strukturerad samt fokuserar på lösningar istället för problem. Du har en mycket god samarbetsförmåga och gillar att komma med nya idéer och arbeta med förbättringar.
Du behöver ha god datorvana då mycket av vår dokumentation och mätningar sker i datormiljön, och som distributör sker mycket av arbetet under delar av året framför en dator.
På plantskolan arbetar vi utifrån våra värderingar: vi visar varandra respekt, vi är positiva och försöker se det bästa i situationen, vi pratar med varandra, inte om varandra & vi hjälps åt så att vi får en rättvis arbetsbelastning.
B-körkort och datorvana är ett krav, och truck- och lastmaskinkort är meriterande. Övrig information
Våra medarbetare får ett generöst friskvårdsbidrag och det finns möjlighet att ha med hund i hundgård på arbetsplatsen. Vi erbjuder ett varierande jobb som följer årstiderna vilket uppskattas av många av våra medarbetare.
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta vår produktionsledare Linn Olsson, 072-2087746.
Facklig företrädare är GS-facket, Kenneth Andersson, 070-563 33 74.Så ansöker du
Välkommen med cv och ett personligt brev senast den 9 april.
