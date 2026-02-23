Vi söker en Placeringssamordnare till Järva stadsdelsförvaltning
2026-02-23
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi som arbetar på Området Socialtjänst barn och unga har ett stort engagemang för de familjer vi arbetar med och för det område vi arbetar i.
Att i arbetet få möjlighet att träffa människor från hela världen är både intressant och givande.
Området Socialtjänst barn och unga består av flera enheter för utredning och uppföljning, familjehemsvård samt internt stöd med administrativa och samordnande funktioner.
Nu söker vi en placeringssamordnare, en ny och viktig roll hos oss. Vill du vara med och bidra till att göra skillnad för barn och unga? Då är du varmt välkommen med din ansökan.
Vi erbjuder
Hos oss får du vara med och utveckla det sociala arbetet och du får arbeta både strategiskt och operativt samt fungera som ett viktigt stöd för hela området. Vi värdesätter en god arbetsmiljö med nära arbetsledning och regelbundna avstämningar både i grupp och individuellt. Du erbjuds ett spännande och utvecklande uppdrag där du arbetar med engagerade kollegor.
För att du ska ha ett bra arbetsliv hos oss finns flera förmåner för dig som anställd. Läs mer om våra förmåner här
En hälsning från din framtida chef
Jag heter Veronica Skog och är din blivande chef. För mig är det viktigt att skapa en arbetsplats där du känner dig delaktig och betydelsefull. Mitt ledarskap präglas av tillgänglighet, tydlighet och öppenhet. Jag välkomnar idéer och nya perspektiv och tror på styrkan i en grupp med olika erfarenheter och bakgrunder. Tillsammans bygger vi en kultur där vi stöttar varandra, utvecklas och tar ansvar för att göra skillnad för barn och unga i Järva.
Din roll
Som placeringssamordnare har du en central funktion i att säkerställa kvaliteten i vår köpta vård för placerade barn och unga. Du arbetar proaktivt med utveckling, identifierar förbättringsområden och tar fram beslutsunderlag. Vid behov kan du även initiera och driva ärenden vidare, exempelvis vid misstanke om ekonomisk oegentlighet eller missförhållanden.
I rollen ingår att:
Upprätta, följa upp och kvalitetssäkra avtal för köpt vård
Samordna, återrapportera och medverka i eller leda projekt, bland annat kopplat till välfärdsbrottslighet, avtal och upphandling
Arbeta aktivt för att motverka otillbörlig påverkan och oseriösa aktörer
Ansvara för klagomålshantering och avvikelserapportering kopplat till placeringar
Samverka nära socialsekreterare, externa utförare och andra funktioner inom staden
Samarbeta med administrativ personal kring fakturering och andra administrativa processer
Sammanställa statistik löpande och inför verksamhetsrapportering
Detta är en ny roll hos oss, där du får vara med och utveckla arbetet genom att skapa strukturer, testa nya arbetssätt och kontinuerligt driva förbättringar.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
akademisk examen som socionom eller annan relevant högskoleutbildning, alternativt dokumenterad erfarenhet av socialt arbete med barn och unga
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
goda IT-kunskaper och vana att arbeta i flera system.
Det är meriterande om du har:
kunskap om placeringsprocesser enligt SoL och LVU
kunskap om upphandling och avtal
erfarenhet av arbete inom Stockholms stad eller annan offentlig förvaltning
erfarenhet av verksamhetssystemet Paraplyet
goda kunskaper i Excel
Vi lägger stor vikt vid följande personliga kompetenser:
För att lyckas i rollen är du utvecklingsinriktad och drivs av att identifiera och genomföra förbättringar. Du är självgående tar ansvar för att samordna och driva arbetet framåt.
Rollen kräver också en god samarbetsförmåga då du har nära och löpande kontakt med flera funktioner inom staden samtidigt som du är kommunikativ och tydlig, med förmåga att skapa förtroende i dialogen med såväl kollegor som externa aktörer.Publiceringsdatum2026-02-23Övrig information
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning.
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/886". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning Kontakt
Pia Hellquist, rekryteringskonsult pia.fundeborg.hellquist@stockholm.se 08-50811702
9756506