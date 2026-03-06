Vi söker en placeringssamordnare till Familjehemsenheten!
2026-03-06
Är du driven, organiserad och vill göra skillnad för barn och unga i Luleå?
Vi söker en engagerad placeringssamordnare till vår familjehemsenhet där du skapar struktur i hela placeringsprocessen, samordnar avtal och upphandlingar med externa aktörer, och säkerställer att teamet arbetar effektivt. Din insats ger bättre matchningar, högre kvalitet och frigör tid för handläggarna - och du blir navet som får allt att flyta. Hos oss blir du del av ett kompetent team där samarbete, utveckling och arbetsglädje står i centrum. Tjänsten är på heltid och tillträde sker enligt överenskommelse. Du får en gedigen introduktion och stöd i din professionella utveckling.
Vår verksamhet finns i centrala Luleå, i nyrenoverade lokaler. Teamet består av socialsekreterare, familjehemssekreterare, en administratör och en specialistsocionom alla med samma mål: att skapa trygga och hållbara lösningar för barn och unga. Genom vår nya organisering är arbetet för familjehemssekreterare tydligare och mer specialiserat, uppdelat i två områden: rekrytering, utredning och matchning samt utbildning och handledning.
Arbetstiden är vardagar 08.00-17.00 med flex och möjlighet till upp till 50 % distansarbete. Läs mer om våra anställningsförmåner här: http://www.lulea.se/anstallning
Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Som placeringssamordnare ansvarar du för att skapa struktur och kvalitet i hela placeringsprocessen. Du samordnar förfrågningar, matchning och kontakter med både interna och externa aktörer, med syfte att avlasta handläggare och bidra till trygga och hållbara placeringar.
I rollen håller du i familjehemssekreterarnas samråd och följer upp teamets arbete för att säkerställa att rutiner, arbetssätt och ansvarslistor följs. Du fördelar remisser och utredningar enligt etablerad modell samt samordnar rekryteringsarbetet inom familjehemsverksamheten.
Du ansvarar för att söka, jämföra och granska familjehem via privata aktörer, HVB och stödboenden samt hanterar administration kopplat till direktupphandlingar. I uppdraget ingår även att följa upp och förhandla avtal och kostnader med privata bolag samt hålla dig uppdaterad om olika aktörers kvalitet, inriktning, fördelar och begränsningar.
Genom att ha överblick över helheten bidrar du till bättre matchningar, kostnadskontroll och färre omplaceringar - och frigör samtidigt tid för handläggare att fokusera på utredning och uppföljning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad och har god förmåga att skapa överblick, prioritera och driva arbetet framåt på ett självständigt och metodiskt sätt. Du är trygg och övertygande i din yrkesroll, kan sätta gränser och stå fast vid beslut samtidigt som du kommunicerar professionellt och inger förtroende.
Vidare har du en god samarbetsförmåga och trivs i en samordnande roll där du bidrar till ett konstruktivt och lösningsfokuserat samarbete både internt och externt. Du är resultatorienterad och kvalitetsmedveten, med fokus på rättssäkerhet, hållbara placeringar och att uppnå verksamhetens mål.
Vi söker dig som har:
• socionomutbildning
• erfarenhet av arbete inom socialtjänsten
• god kännedom om socialtjänstlagstiftning
• god digital kompetens
Erfarenhet av att arbeta med placeringsprocesser för barn och vuxna enligt SoL och LVU, exempelvis placeringar i HVB-hem, SiS, familjehem och stödboende, är meriterande. Erfarenhet av förhandling och förhandlingsprocesser är också meriterande.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team.
Om arbetsgivaren:
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn
