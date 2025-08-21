Vi söker en pizzabagare med minst 3 års erfarenhet

Svesyr AB / Kockjobb / Stockholm
2025-08-21


I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga uppgifter som att förbereda ingredienser till våra olika pizzor och maträtter, grundläggande kunskaper i livsmedelshantering
Viktiga egenskaper är att du är stresstålig, glad, social och positiv, är punktlig, kan arbeta i team och har ett trevligt bemötande .
Vi arbetar nära våra kunder och då är det viktigt att du behärskar svenska språket.
Tjänsten är heltid och inkluderar arbete både vardagar och helger.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
0708181704
E-post: jone.touma@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Svesyr AB (org.nr 559306-0378)
Blackebergsplan 1 (visa karta)
168 49  BROMMA

Kontakt
Jhonny Touma
jone.touma@gmail.com
0708181704

Jobbnummer
9469174

