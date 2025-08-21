Vi söker en pizzabagare med minst 3 års erfarenhet
Svesyr AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-08-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svesyr AB i Stockholm
I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga uppgifter som att förbereda ingredienser till våra olika pizzor och maträtter, grundläggande kunskaper i livsmedelshantering
Viktiga egenskaper är att du är stresstålig, glad, social och positiv, är punktlig, kan arbeta i team och har ett trevligt bemötande .
Vi arbetar nära våra kunder och då är det viktigt att du behärskar svenska språket.
Tjänsten är heltid och inkluderar arbete både vardagar och helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
0708181704
E-post: jone.touma@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svesyr AB
(org.nr 559306-0378)
Blackebergsplan 1 (visa karta
)
168 49 BROMMA Kontakt
Jhonny Touma jone.touma@gmail.com 0708181704 Jobbnummer
9469174