Vi söker en piadina hero! (aka piadinaro/a)
2025-09-15
Join the Swedish Piadina Revolution och hjälp oss att skapa Piadinans framtid i Sverige.
Piadina är en italiensk street food, väldigt känd i Italien lika okänd i Sverige. Några få goda utvalda ingredienser i ett färskbakat tunnbröd. That's it!
Vi har öppnat första hantverkspiadinerian i Sverige, och kämpar på för fullt med piadina och gör också färsk pasta och andra italienska enkla rätter. 100% autentiskt som hemma i Italien.
Här gör vi lite utav varje: förutom piadina, bakar vi pizza och gör färsk pasta, lagar enkel mat, serverar vin och skrattar med våra gäster. Och med dig i vårt team vem vet vad vi kan hitta på...
Krav på dig som söker är: att vara social och utåtriktad, att ha passion för italiensk mat, vara praktisk i köket och villig att ta ansvar.
Det är inte viktigt med ålder, kön och erfarenhet. Det vi vill är att du är driftig och självständig och känner dig redo att driva en äkta piadineria!
Kravet är dock att du pratar bra svenska då vi vill vara en brygga mellan Italien och Sverige.
Har du en nonna som var en riktig azdora eller har du vunnit den italienska streetfood mästerkocken så sätter vi självklart en plus i kanten
Har du en konditorutbildning och erfarenhet från att matfestivaler eller foodtruck får du också pluspoäng, likaså om du är en instagram matinfluencer.
Men har du stor vilja av att lansera en ny matprodukt i ett främmande land och är beredd att kämpa för det är du definitivt rätt person för oss!
Skriv till oss och berätta varför du är intresserad och vad gör dig till rätt person för att lansera piadina. Om du har ett CV bifoga gärna det men vi är mer intresserad av att höra din story än att av läsa om dina meriter :)
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: Info@piadina.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Piadina Hero".
