Vi söker en Personlig assistent till kvinna i Sigtuna kommun
Vår Omtanke Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vallentuna
Är du min nästa assistent och vår nästa kollega? Vill du tillhöra en assistentgrupp som tillsammans arbetar för att sätta guldkant på vår kunds tillvaro?
Vi på Vår Omtanke söker nu flera personliga assistenter som vill arbeta med vår kund i Märsta! I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2025-08-13Om tjänsten
Du som assistent förväntas kunna planera, organisera och strukturera dagen på ett självständigt sätt i samarbete med kunden. Du följer med kunden i vardagen i allt som händer. Krav på körkort, samt tillgång till bil. Du förväntas kunna orientera dig i okända miljöer. Krav på svenska och engelska i tal och skrift då brukarens uppdrag kräver detta. Du har möjligheten att vara delaktig och kunna påverka vardagen
Som assistent är det avgörande att kunna visa tålamod, vara lyhörd och flexibel i ditt arbetssätt.
Vem är du?
Du är en ärlig och pålitlig person som genuint tycker om att arbeta och du äger förmågan att kunna skapa en harmonisk atmosfär omkring dig. Du bör ha stor empati, ha tålamod samt kunna sätta dig in i en annan människas situation och vara mycket lyhörd. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller har annan erfarenhet som kan vara likvärdig. Gärna egen företagare som, vill jobba extra. Som person har du en god social förmåga, ser till hela kundens behov, är noggrann och ansvarstagande samt har ett gott bemötande.
I familjen finns en hund och två katter.Kvalifikationer
Mot bakgrund av ansvaret avseende arbetsuppgifterna, bör den sökande vara i medelåldern.
Arbetet ställer uttalade krav på samarbete/samverkan.
Kunskap och erfarenhet kring diabetes
Arbetet ställer uttalade krav på ett strukturerat arbetssätt och god ordning.
Flytande svenska i tal och skrift.
Körkort B. Mycket god kännedom av Stockholm. Kunna följa GPS samt orientera sig i okänd miljö. Du behöver ha egen bil för att kunna ta dig till och från arbetsplatsen. I tjänsten används brukarens bil.
Matlagningskunnig, dvs matlagning från råvara till färdig rätt.
Utdrag ur Belastningsregister.
Vad får du?
Friskvård, utbildning och introduktion.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Timanställning/vid behov
Möjlighet till fasta pass på sikt
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde:
Enligt överenskommelse
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses endast av personal på Vår Omtanke.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
Arbetsplats
Vår Omtanke Kontakt
