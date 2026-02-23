Vi söker en personlig assistent till kille i Mariestad.
Skaraborgsassistans Ekonomisk fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mariestad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mariestad
2026-02-23
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skaraborgsassistans Ekonomisk fören i Mariestad
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige
Vi söker nu en personlig assistent till en 32 årig social och glad kille som bor med sin familj strax utanför Mariestad. Det finns varierande intressen men ett exempel är matlagning. Dagtid är man med och assisterar på hans jobb.
Du som söker är kille/man med humor och som är lyhörd. Man är hans fysiska stöd i olika situationer, men han leder och planerar sin assistans själv. Som hans assistent kommer du vara behjälplig med omvårdnad, förflyttningar, hushållssysslor, och övriga aktiviteter. Att du är rökfri, samt har körkort är ett krav då de ingår i tjänsten att köra hans bil. För att kunna ta sig till och från jobbet behöver du även ha tillgång till egen bil.
Ingen särskild utbildning krävs utan vi utgår från personkemi och personlig lämplighet.
1 tjänst med schemalagd arbetstid 90 % förlagd till dag, kväll, helg samt väntetid på natten. Dygnspass finns. Arbetstiden kan anpassas i viss mån. Även du som studerar eller söker extra tid och önskar jobba som timvikarie är välkommen med en ansökan. Skriv i din ansökan om du önskar jobba som timvikarie.
Kollektivavtal Personlig assistent Fremia - Kommunal
Välkommen med din ansökan märkt "MA" senast 26-03-25 till arbetsgivaren på e-post: info@skaraborgsassistans.com
Vi är angelägna om att få rätt person på rätt plats så tillträdesdag kan ske i samråd.
Endast kandidater som blir aktuella för intervju kommer bli kontaktade. Vi efterfrågar referenser.
SkaraborgsAssistans begär utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos minderåriga samt hos vissa vuxna. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Registerutdraget du ska använda heter - https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
SkaraborgsAssistans är ett brukarkooperativ som ägs och drivs av assistansberättigade medlemmar. Vi är idag 44 medlemmar med ca 350 personliga assistenter. Medlemmarna är sina egna arbetsledare alternativt har en vice arbetsledare till sin hjälp för att grundtankarna om integritet, valfrihet och självbestämmande ska kunna uppfyllas. Vår verksamhet värnar om assistansreformen och verkar helt utan vinstintresse. Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda.
Mer info: www.skaraborgsassistans.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: info@skaraborgsassistans.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""MA"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skaraborgsassistans Ekonomisk fören
, http://www.skaraborgsassistans.com
542 73 MARIESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SkaraborgsAssistans Jobbnummer
9756675