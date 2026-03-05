Vi söker en personlig assistent till en levnadsglad 23-årig tjej i Lycke
2026-03-05
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i någons vardag? Nu söker vi dig som vill arbeta som personlig assistent till en positiv och levnadsglad 23-åring. För henne är lugn och ro viktigt, men hon uppskattar också att komma ut på promenader, vistas utomhus och ta en tur på stan för lite shopping.
Som personlig assistent blir du en viktig och självklar del av hennes vardag. Du är ett stöd i både små och stora moment och bidrar till trygghet, glädje och livskvalitet.
Vem är du?
Du är en varm, social och omtänksam person med nära till skratt. Humor är en viktig del av vardagen, och du behöver kunna möta henne på hennes nivå - med tålamod, nyfikenhet och ett genuint engagemang.
Har du erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariation och epilepsi är det meriterande, men det allra viktigaste är din personlighet och din förmåga att skapa en trygg och positiv relation.
Vi söker dig som:
Är engagerad och lyhörd
Kan ta egna initiativ
Känner dig trygg och ansvarstagande i din roll
Är rökfri
Är positiv, tålmodig och samarbetsvillig
Personkemin är avgörande, och vi hoppas att du vill bli en betydelsefull del av hennes liv och vardag.
Om rollen
Som assistent kommer du att vara ett stöd i alla delar av vardagen och det är viktigt att du kan skriva samt tala svenska obehindrat, eftersom dokumentation förekommer. Ibland kan det bli aktiviteter utanför hemmet, så du som söker får gärna tycka om att vara social och flexibel - din närvaro blir en viktig del för att hennes trygghet och glädje i vardagen.
Vad du kan förvänta dig av jobbet
Hos oss får du en meningsfull arbetsplats där vi tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Vill du vara en del i att skapa en glädjefylld och trygg tillvaro? Då ser vi fram emot att höra ifrån dig!
Tjänstgöringsgrad: 75-100%
Arbetstider: passen är 09-21
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Från 1/4, rekrytering sker löpande, löper så länge assistansuppdraget varar.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men våra kunder finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi begär alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister.
