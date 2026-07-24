Vi söker en personlig assistent till en härlig 15-årig kille i Ljungsbro
Aberia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-07-24
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aberia Personlig Assistans AB i Linköping
, Arboga
, Köping
, Lindesberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige
Är du en trygg, varm och initiativrik person som trivs med barn och ungdomar? Vi söker en personlig assistent på deltid till en 15-årig kille som bor med sin familj i Ljungsbro. Arbetet sker i hemmet och innebär att vara en naturlig del av vardagen – ibland ta plats, ibland finnas i bakgrunden.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Deltid med varierande arbetspass enligt överenskommelse.25% respektive 65-75%
Utomhusaktiviteter förekommer, så du bör gilla att vara ute och kunna simma. Viss fysisk träning ingår. Körkort är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som:
är rökfri, punktlig, datorvan och har mycket god svenska. Erfarenhet av TAKK, epilepsi, PEG eller sondmatning är meriterande men inget krav. Du är lugn, stabil och lösningsfokuserad, med förmåga att ta egna initiativ. Du har fantasi och engagemang för att hitta på lustfyllda, vardagsnära aktiviteter. Starka dofter bör undvikas.Dina personliga egenskaper
Trygg, empatisk, stresstålig och positiv – gärna med humor och barnasinnet kvar.
För att trivas och växa i rollen som personlig assistent behöver du ha en välgrundad människosyn där alla människors lika värde är en självklarhet.
Du har mod, engagemang och en vilja att göra skillnad för någon annan.
God självkännedom, lyhördhet och flexibilitet är också viktiga egenskaper.
🏢 Om Aberia Personlig Assistans
Vi är arbetsgivaren som är små nog att vara nära – och stora nog att göra skillnad.
Hos oss får du en närvarande chef, stöd i ditt dagliga arbete, handledning, friskvård, kollektivavtal och en mängd utbildningsmöjligheter.
🌍 Vår verksamhet
Våra kunder finns i hela Sverige – barn, unga, vuxna, familjer och kommuner.
🌐 En del av något större
Aberia är en del av NHC Group, en nordisk koncern med bred kompetens inom LSS, personlig assistans, förskolor och äldreomsorg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Aberia Personlig Assistans AB
(org.nr 556625-6946)
102 28 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontakt
Alexander Silow alexander.silow@aberia.se 0708704981 Jobbnummer
10011188