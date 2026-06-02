Vi söker en personlig assistent till en glad 15-årig kille i Västerås
Move & Walk Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
2026-06-02
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Vi söker dig som är en driven, fysiskt stark och lekfull person med stort tålamod. Vår kund har både motoriska och intellektuella funktionsnedsättningar och är i behov av omfattande stöd i sin vardag.
Arbetsuppgifterna innefattar hjälp med alla dagliga moment såsom förflyttningar, personlig hygien, måltider och påklädning. Du kommer även att arbeta aktivt med att stimulera lek, samspel och finmotorisk utveckling.
Kunden saknar tal och kommunicerar främst genom kroppsspråk, men tränar på att använda bilder och tecken. Erfarenhet av AKK, tecken som stöd (TAKK) eller bildbaserad kommunikation är meriterande.
Du kommer att vara delaktig i dagliga aktiviteter och träning såsom konduktiv pedagogik, bad, ridning och promenader. Arbetet sker främst i hemmet tillsammans med familjen, och vissa pass kan innebära dubbelassistans.
Vi söker dig som:
• Vill arbeta cirka 30 % (2–3 vardagseftermiddagar/kvällar samt 1–2 helgdagar varannan vecka)
• Har god fysik och klarar av lyft och förflyttningar
• Är ansvarstagande och lyhörd
• Är kreativ och lekfull
• Är rökfri
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller med barn med funktionsnedsättning
• Erfarenhet av små barn (0–3 år)
• Kunskap i TAKK eller annan AKK
• Erfarenhet av hästar eller hundar
• Körkort och möjlighet att köra till aktiviteter
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du är engagerad och vill utvecklas i rollen genom utbildningar som erbjuds via arbetsgivaren och habiliteringen.
Företagsinformation
Move & Walk Personlig Assistans.
Läs mer om våra förmåner på vår hemsida, www.movewalk.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Move & Walk Sverige AB
(org.nr 556549-5180), https://movewalk.tidvis.se/lediga_tjanster
Storgatan 70 (visa karta
)
171 52 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Move and Walk Sverige AB Jobbnummer
9943704