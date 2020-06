Vi söker en personlig assistent till en fast schema rad redan id - Vivant Assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala

Vivant Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala2020-06-04Vi söker en personlig assistent till en schema rad. Är du rätt person kan du börja på schemat redan idag!!Om schema raden:Det är 5 nätter per månad med sovande jour. Det finns stor möjlighet att bygga ut sitt schema med vakanta pass.OM KUNDEN:Vi söker personliga assistenter till man som bor i centrala Uppsala med sin sambo. Kunden har musik, datorer och tv-spel som sina största intressen. Kunden söker dig främst som är duktig på datorer och kan spela ett eller flera instrument.Det är ett extra plus om du kan spela guitarr!OM DIG:Vi söker dig som kan både jobba både självständigt och samarbeta i grupp. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper snarare än tidigare erfarenheter. Vi söker dig som är lugn, framåt utåtriktad, social, god lyssnare och som gillar att ta egna intiativ. Vidare ser vi att du är positiv, har en god kommunikativ förmåga, är stresstålig och har lätt för att komma in i en ny arbetsrutin.Det dagliga arbetet innebär ibland stor variation i en hemtrevlig miljö där du assisterar kunden i allt från att sköta sin dagliga hygien, utföra städning i hemmet, till att följa med på läkarbesök eller andra personliga ärenden och aktiviteter. För att du och kunden ska kunna förstå varandra bra är ett krav att du kan behärska svenska språket bra i både tal och skrift.Kunden har önskemål att man är rök-och snusfri. Hund kan finnas i hemmet, så det är bra om du inte är hundrädd eller är allergisk.OM TJÄNSTEN:Vi söker dig som även kan jobba dag, kväll, natt och helger som kan hoppa in vid kort varsel på vakanta pass och vid sjuk luckor vid kort varsel.INFORMATION OM NÄTTERNA:Det är sovande natt med jourtid vilket betyder att du får sova med jour ersättning, men man har vissa arbetsmoment som ska genomföras under natten samt att man är i beredskap om något händer.OM OSS:Vivant Assistans är ett företag som erbjuder personlig assistans till människor med funktionsnedsättningar enligt lagen om stöd och service. Vår vision är att erbjuda brukaren i samarbete med den personliga assistenten där vi värnar om individens självbestämmande, goda levnadsvillkor och möjlighet till frihet i det vardagliga livet.Till grunden av vårt arbete på Vivant Assistans ligger en gedigen värdegrund och vår ambition är att anpassa det praktiska utförandet av vårt arbete för att det ska passa den enskilda individens behov.2020-06-04Sista dag att ansöka är 2020-07-02Vivant Assistans ABVaksalagatan 6, 753 20 UPPSALA75143 Uppsala5253385