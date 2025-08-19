Vi söker en personlig assistent till en busig tjej!
2025-08-19
Vi söker personliga assistenter till en busig tjej som är 9 år.
Vi söker dig som är kvinna, ca 20-50 år. Du tycker om att vara aktiv och att ha ett fysiskt arbete. Som person ska du vara positiv, glad och trygg. Du har tålamod, är ansvarsfull, lekfull och lugn. Du tycker om att ta ansvar och har lätt för att ta egna initiativ. Du ska kunna jobba självständigt likväl tillsammans med andra i team. Om du har ett musikintresse och spelar något instrument själv är det också meriterande. Det är önskvärt om du har B-körkort. Bra svenska i tal-skrift är ett krav, du får inte vara allergisk mot hund eller häst och inte heller vara rökare. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som personlig assistent, undersköterska eller annat omvårdnadsarbete men personlig lämplighet och personkemi är viktigast. Då det tar tid för tjejen att lära känna sina assistenter vill vi att du ser arbetet som långsiktigt.
Tjejen har ett omfattande omvårdnadsbehov och behöver hjälp med allt dygnet runt, men lever ett mycket aktivt liv tillsammans med sin sportintresserade familj. Ingen dag är den andra lik. Hon sitter i rullstol och behöver använda lyft, när man inte är på hemmaplan kan en del förflyttningar och lyft ske manuellt. Hennes intressen är att bada, gunga, vara i lekparken, musik, hästar och ridning. Hon behöver hjälp med sjukgymnastik-program och stretchning dagligen.
Arbetsplatsen är förlagd i kundens bostad tillsammans med övrig familj.
Arbetstiden är schemalagd till dag, kväll och helg men kan komma att utökas längre fram även till natt med delvis sovande jour.
Vi söker en assistent som vill jobba på fast schemarad om 50-100%.
Vi söker även en assistent som vill jobba extra vid behov. Arbetstiden kan även vara schemalagd till ca 25%.
Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snabbt som möjligt. Ange i ansökan vilken tjänst du är intresserad av. För att bli aktuell för anställning krävs utdrag från belastningsregistret.
Sista dag att ansöka är 2025-09-02
E-post: camilla@eqpersonligassistans.com
Detta är ett deltidsjobb.
