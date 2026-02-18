Vi söker en personlig assistent till en busig tjej i Piteå (75% vikariat)
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Piteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Piteå
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Nu förstärker vi vårt team och söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en mysig tjej i Piteå, Norrfjärden! Tjänsten är först och främst ett vikariat under våren och sommaren 2026 på 75% med möjlighet till fast rad till hösten.
Kunden är en tjej på 14 år som bor i Norrfjärden med sin familj. Hon behöver stöd av sina assistenter med allt i sin vardag, bland annat vid måltidssituationer, sköta hygien, utföra sin träning och vid aktiviteter. Assistansen bedrivs där kunden befinner sig, vilket innebär att assisteten följer med i- och utanför hemmet samt i skolmiljön.
Denna tjej vill leva ett aktivt liv och tycker bland annat om att vistas på badhus, spela på iPaden och busa!
Vi söker dig som har hjärtat på rätta stället och som har barnasinnet i behåll. Som person är du ansvarstagande och lyhörd.
Du trivs i en aktiv assistans och tar initiativ till att hitta på roliga saker. Hjälpmedel finnes men en del fysiska förflyttningar förekommer i arbetet som kräver god fysik. Vi värdesätter en assistent som är flexibel och som ställer upp på sina kollegor.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av personlig assistans och/eller av epilepsi. Eftersom kunden vistas på badhus bör du trivas i den miljön och vara simkunnig.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Arbetstider
Varannan helg: Lördag: 10-20 samt söndag 10-16
Vardagar dag/kväll: 7.45-15.15/15.15-20.15
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag för alla som jobbar med barn. Du kan med fördel beställa ett utdrag digitalt i förväg via länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
9748932