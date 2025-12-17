Vi söker en Personlig Assistent till aktiv rullstolsburen man.
Jag är en medelålders man sittandes i rullstol som bor i en lägenhet med min katt i centrala Åkersberga.
Det är en fördel om du bor i närheten till arbetsplatsen.
Jag söker nu två assistenter till mitt sammansvetsade team som vet vad assistentyrket går ut på. Personen jag söker ska vara lyhörd, passa tider, vara arbetsvillig, stresstålig och ha glimten i ögat. Dina arbetsuppgifter är att vara mina förlängda armar och ben med vardagliga sysslor och personlig hygien. På natten har jag beredskap så det är bra om du bor i närheten och har egen bil.
Mina intressen: Min katt är ett stort intresse, sport (ishockey) växter och träffa vänner. Har vi samma intressen tveka då inte att skicka in ett personligt brev och CV så kanske det är just dig vi kommer att kontakta, men det finns ett krav, att du behärskar det svenska språket i skrift o tal.
Deltid.
2-3 arbetspass/vecka. Långa pass.
Startdatum: Omgående
Lön enligt avtal, kollektivavtal Kommunal/vårdföretagarna Almega.
Vi på Performiq/Team Aron Assistans hjälper våra kunder att få möjlighet att prova på olika idrotter och ser till att assistenter och kunder får komma i kontakt med föreningar och idrottsklubbar som skulle kunna vara av intresse. Genom vårt nätverk inom idrotten och via samarbeten med föreningar och idrottsklubbar kan vi uppfylla våra kunders önskan att gå på exempelvis fotbollsmatcher eller andra idrottsrelaterade evenemang. Finns önskan att efter matchen hälsa på laget eller sin favoritstjärna finns det goda chanser att vi kan ordna även detta.
Team Aron Assistans - assistansbolaget för dig som vill vara aktiv och älskar idrott
Vi på Performiq/Team Aron Assistans tror på att alla människor är bra på något. Vi tror på att skapa rätt förutsättningar för att människor skall kunna växa. Vi tror att ett aktivt liv är en bra grund för ökad livskvalitet och detta utifrån varje individs unika förutsättningar.
Vi tror att delaktighet skapar ett mervärde och ett bättre liv. Detta med fokus på idrott, föreningsliv och aktivitet. Ersättning
