Vi söker en personlig assistent med humor och hjärta
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå
2025-08-25
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
, Vännäs
, Robertsfors
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vi söker en personlig assistent med humor och hjärtaVi letar efter en personlig assistent med humor, energi och hjärta. Vår 30-åriga man har många intressen - från sport och träning till ekonomi, böcker, tv-spel och riktigt god mat. Han behöver någon som vill hänga med i svängarna både på jobbet och fritiden.
Vad du gör hos ossFölj med till kontoret där han jobbarTräna, skratta och hitta på aktiviteter tillsammansHjälp till i vardagen så allt flyter smidigtSkapa struktur, trygghet och god stämning
Vad jag behöver hjälp medAtt komma iväg till jobbet och finnas som stöd under arbetsdagarnaAtt följa med på träning och hålla igång mina aktiviteterPraktiska vardagssysslor som gör livet smidigare hemma och på fritidenAtt skapa struktur och hålla ordning i vardagenAtt ibland hjälpa till fysiskt vid förflyttningar eller lyftAtt dela humor och socialt umgänge - skratta, snacka och ha kul
Vi tror att du ärOrdningsam och pålitligFlexibel, lyhörd, ansvarsfull, trygg och bjuder på dig självHar humor och gillar socialt umgängeFysiskt stabil - kan behövas för lyft iblandHar erfarenhet av personlig assistans (inte ett krav men ett plus)
Vi erbjuderDeltidstjänst med varierande arbetspassEtt meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnadEn arbetsvardag som blandar både ansvar och glädjePerfekt för dig som vill ha ett extra jobb vid sidan av studier eller idrott
Låter det som du? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
9473859