Vi söker en personlig assistent för vikariat till en man i Kramfors
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kramfors Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kramfors
2026-07-10
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Vi på inkludera assistans söker dig som kan arbeta 6 månader på ett vikariat som eventuellt kan leda till en tillsvidareanställing.
Om jobbet:
Du kommer att arbete hos en härlig och glad man som är runt 60 år som bor i villa tillsammans med med sin fru. Kunden kan kommunicera och föra sin egna talan och kommer själv att berätta mer ingående gällande rutiner och arbetsuppgifter. Aktiviteter sker utanför hemmet och du ska även vara behjälplig så han kan utföra sitt arbete.
Ditt arbete präglas av ansvar i möten och samspel med andra människor, så vi kommer att lägga stor vikt kring din personlighet och kemin mellan dig och kunden.
Schema:
Arbetstiden är måndag - fredag 9-17. De kan även förekomma kvällar och helg.
Körkort är ett krav då kunden har egen bil.
Du bör behärska svenska språket i både tal o skrift.Publiceringsdatum2026-07-10Erfarenheter
Du som söker har tidigare arbetat inom vård och omsorg eller personlig assistans.
Du bör ha hög arbetsmoral, vara lugn och trygg i dig själv och vara positiv i känslan att göra skillnad för någon annan.Övrig information
Introduktion sker för att känna av samspel och trygghet mellan er båda i de dagliga rutinerna.
Som anställd hos oss på Inkludera assistans omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa.
Vi erbjuder även friskvårdsbidrag till alla våra tillsvidare anställda.
Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTER
Innan anställning kan påbörjas måste utdrag ur belastningsregistret lämnas. Det är en fördel om du inför en intervju har förberett med att beställa registerutdrag från polisen.
Intervjuer sker löpande varvid tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen in med din ansökan💚
• --Om företaget
Hållbar personlig assistans
Vi på Inkludera assistans arbetar för att göra vardagen enklare för människor som behöver personlig assistans. Genom att vara nära, lyhörda och tydliga skapar vi assistans som utgår från varje människas behov, önskemål och sätt att leva sitt liv.
För oss handlar personlig assistans om mer än stöd i vardagen. Det handlar om trygghet, självbestämmande och möjligheten att leva ett liv på egna villkor. Därför söker vi medarbetare som vill vara med och göra verklig skillnad, varje dag.
Som anställd hos oss blir du en del av en organisation där relationer, förtroende och respekt står i centrum. Vi tror på raka besked, tydlig kommunikation och ett närvarande ledarskap. Vi vet att bra assistans börjar med medarbetare som trivs, känner sig trygga och får rätt förutsättningar att göra sitt jobb.
Vi är ett ägarlett assistansbolag med verksamhet över stora delar av Sverige. Vårt fokus är långsiktighet, kvalitet och hållbar assistans – för både kunder och medarbetare. Vi är inte störst. Vi försöker vara rätt.
Oavsett om du har lång erfarenhet av yrket eller är nyfiken på att arbeta som personlig assistent hoppas vi att du vill veta mer om oss. Kanske är det här nästa steg för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942)
873 71 NYLAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Inkludera Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9999733