Vi söker en personlig assistent för en man främst under hans dagliga verksa
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vi söker en personlig assistent för en man främst under hans dagliga verksamhet
Vi letar efter en personlig assistent med engagemang, energi och erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vår 41-åriga man är rullstolsburen, talar med tecken men förstår verbalt tal. Tjänsten på 100% är förlagd till vardagar.
Vad du gör hos oss
• Du startar i hemmet med att hjälpa kunden med morgonrutiner
• Det mesta av dagen utförs på kundens arbetsplats och avslutas på arbetsplatsen då kunden åker till sitt hem.
• Hjälpa till i vardagen med personlig hygien, måltider, förflyttningar
• Skapa struktur, trygghet och god stämning
• Bistå med hjälp för att följa och genomföra planerat arbetsschema
Vi tror att du är
• Flexibel, lyhörd, empatisk, ansvarsfull och trygg
• Bra på att samverka med andra i teamet kring kund (anhöriga och personal på arbetsplatsen)
• Fysiskt stabil - kan behövas för lyft ibland
• Har erfarenhet av personlig assistans
• Kunskap i teckenspråk är inte ett krav men meriterande.
Vi erbjuder
• Heltidstjänst förlagd till vardagar
• Ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad
• Friskvårdsbidrag och mycket annat
Låter det som du? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag från ALLA anställda.
