Vi söker en personlig assistent - bli en viktig del av mitt liv!
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Jag är en kille i 30-årsåldern som bor i min egen lägenhet och är på daglig verksamhet några dagar i veckan. Jag har IF, autism och en synskada. Musik är mitt största intresse och jag älskar också att bada.
För mig är det viktigt att känna mig trygg. Jag kan ibland bli orolig, och då behöver jag någon som är lugn, stabil och förutsägbar. Du som arbetar hos mig blir en av mina viktigaste personer – någon som hjälper mig att ha meningsfulla dagar.
Vad du kommer att göra:
Stötta mig i kommunikation och alla vardagliga situationerHjälpa till med hushållssysslorFölja med på aktiviteter.Hjälpa mig att hålla struktur och rutiner
Vi söker dig som:
Är en trygg, lugn och stabil person med god självinsiktHar erfarenhet av att arbeta med personer med NPF.Kommunicerar lätt och tydligt på svenska – i tal och skriftÄr punktlig, ordningsam och lösningsorienteradHar god fysik och klarar ett fysiskt varieratSnabbt kan anpassa dig till olika situationer med en positiv attitydÄr rökfri
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
118 29 STOCKHOLM Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
10017489