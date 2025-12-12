Vi söker en pensionerad 50+ handyman vardagens hjälte
2025-12-12
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
Kan du fixa det mesta? Är du en sådan som vänner och familj alltid ringer när något ska repareras, monteras eller förbättras? Då vill vi ha dig i vårt team!
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av praktiskt arbete, gärna snickeri, målning, enklare VVS/el eller montering.
Är lösningsorienterad och gillar variation i vardagen.
Har körkort och kan ta dig till olika uppdrag.
Talar och skriver bra svenska.
Är noggrann, pålitlig och serviceinriktad.
Hos oss får du:
Trygg anställning med lön enligt avtal.
Frihet under ansvar och varierande arbetsdagar.
Arbete både hos privatpersoner och företag.
En arbetsplats där din mångsidighet ses som en styrka.
Vi värdesätter din kunskap och ditt driv mer än papper på exakt utbildning - Är du pensionär eller 50+, kan du fixa saker och vill göra ett bra jobb, då är du rätt person för oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Arbetsgivare Goveteran support AB
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
GOveteran Jobbnummer
