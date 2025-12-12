Vi söker en pensionerad 50+ handyman vardagens hjälte

Goveteran support AB / Snickarjobb / Eskilstuna
2025-12-12


Kan du fixa det mesta? Är du en sådan som vänner och familj alltid ringer när något ska repareras, monteras eller förbättras? Då vill vi ha dig i vårt team!
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av praktiskt arbete, gärna snickeri, målning, enklare VVS/el eller montering.
Är lösningsorienterad och gillar variation i vardagen.
Har körkort och kan ta dig till olika uppdrag.
Talar och skriver bra svenska.
Är noggrann, pålitlig och serviceinriktad.

Hos oss får du:
Trygg anställning med lön enligt avtal.
Frihet under ansvar och varierande arbetsdagar.
Arbete både hos privatpersoner och företag.
En arbetsplats där din mångsidighet ses som en styrka.

Vi värdesätter din kunskap och ditt driv mer än papper på exakt utbildning - Är du pensionär eller 50+, kan du fixa saker och vill göra ett bra jobb, då är du rätt person för oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pensionerad 50+ handyman".

Arbetsgivare
Goveteran support AB (org.nr 559346-9694)
632 17  ESKILSTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
GOveteran

Jobbnummer
9642652

