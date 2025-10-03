Vi söker en pedagog föräldraledighetsvikariat med start okt 2025
2025-10-03
Vi söker en vikarierande pedagog - föräldraledighetsvikariat med start okt 2025
Hattstugan Montessoriförskola i Täby söker en engagerad och ansvarstagande pedagog för ett föräldraledighetsvikariat med start hösten 2025. Tjänsten är på heltid med start den 20 oktober 2025, eller enligt överenskommelse.
Hattstugan Montessoriförskola är en trygg och engagerad förskola med Montessoripedagogiken och den svenska läroplanen som grund. Vi arbetar aktivt med språk, natur, hållbarhet och omsorg - alltid med barnets bästa i fokus. Vår verksamhet präglas av respekt, nyfikenhet och nära samarbete mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger.Om tjänsten
Vi söker nu en barnskötare för ett vikariat på heltid. Du kommer att vara en del av ett engagerat arbetslag och arbeta i barngrupp. I ditt dagliga arbete skapar du trygga relationer med barnen och bidrar till deras utveckling och lärande i enlighet med våra pedagogiska värderingar.
Tjänstens omfattning:
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: Heltid, 100 %
Tillträde: 20 oktober 2025 eller enligt överenskommelse
Vi söker dig som
Är utbildad barnskötare eller har likvärdig pedagogisk utbildning
Har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande
Är flexibel, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Bidrar till en trygg, stimulerande och lustfylld lärmiljö
Flytande svenska
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom förskola eller barnomsorg
Utbildning inom barn och fritid eller pedagogik
Kännedom om eller erfarenhet av Montessoripedagogik (ej krav) Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din roll, strukturerad och engagerad. Du är en positiv lagspelare med ett professionellt förhållningssätt, ser lösningar i vardagen och bidrar till en god arbetsmiljö.
Vi erbjuder
En stimulerande och trygg arbetsmiljö med engagerade kollegor
Tydlig pedagogisk inriktning med fokus på barnens utveckling
Arbetskläder och friskvårdsbidrag
Fortbildning inom förskolepedagogik
Möjlighet till utbildning inom Montessoripedagogik Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: rekrytering@hattstugan.info
Sista dag att ansöka är 15 oktober 2025
Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan! Övrig information
För anställning krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom förskola/skola.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Julia Leppänen, rektor
Julia Leppänen, rektor
079-313 21 06 forskolechef@hattstugan.info
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
via rekrytering epost
Detta är ett heltidsjobb.
