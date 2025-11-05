Vi söker en passionerad massör till vårt team i Södertälje!
Sune AB / Hälsojobb / Södertälje Visa alla hälsojobb i Södertälje
2025-11-05
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sune AB i Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en inspirerande miljö där du får göra verklig skillnad för människor varje dag?
Hos oss på Sune Beauty får du chansen att växa, utvecklas och arbeta med vår unika Sune-metod - en kombination av tekniker som formar, dränerar och balanserar kroppen med både resultat och känsla.
Vi erbjuder
• Ett varmt, professionellt team med hög energi och stöd
• Fullbokad kalender och fantastiska kunder som älskar våra behandlingar
• Intern utbildning i Sune-metoden - vi lär dig allt du behöver veta
• Möjlighet att växa och bygga en långsiktig karriär inom Sune Beauty
• Två etablerade salonger (Södertälje & Gubbängen) med exklusiv miljö
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av kroppsbehandlingar eller starkt intresse och passion för att arbeta inom skönhet och kroppsvård
• Brinner för att hjälpa människor att må bättre, både fysiskt och mentalt
• Är serviceinriktad, omtänksam och har hög förmåga till kundbemötande
• Är noggrann, positiv och vill utvecklas i ett professionellt team
• Pratar svenska eller engelska (andra språk är ett plus)
Plats Sune Beauty Södertälje, centralt läge med lätt tillgång till kommunikationer.
Start: Januari 2026 (möjlighet till introduktion i december).
Ansökan
Skicka ditt CV + kort presentation till info@sunebeauty.se
eller DM på Instagram "@sunebeauty" (https://instagram.com/sunebeauty)
Bli en del av Sune-familjen - där passion, beröring och resultat möts i varje behandling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
DM på Instagram "@sunebeauty" (https://instagram.com/sunebeauty)
E-post: info@sunebeauty.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sune AB
(org.nr 559486-2392), http://www.sunebeauty.se
Lövtorpsvägen 12 (visa karta
)
151 48 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9590908