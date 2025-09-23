Vi söker en passionerad köksbiträde till vårt team!

Nagoya Sushi Stockholm AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-09-23


Köksbiträde sökes till Nagoya Sushi!
Är du passionerad för att hjälpa till och vill arbeta i en inspirerande och snabb miljö? Vi på Nagoya Sushi söker nu efter köksbiträde som vill vara med och skapa en fantastisk upplevelse för våra gäster!
Vi söker dig som:
har full med energi och orkar jobba en hel dag utan problem.
Har erfarenhet av att arbeta i kök, gärna inom sushi eller asiatisk matlagning.
Är noggrann, effektiv och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Är en teamspelare och gillar att arbeta tillsammans för att skapa en positiv arbetsmiljö.
Har god känsla för kvalitet, presentation och ansvar.

Meritande:
Asiatisk bakgrund

Vi erbjuder:
En kreativ och utmanande arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas inom sushikök och asiatisk matlagning.
En plats i ett passionerat team som strävar efter att leverera förstklassig service.

Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka din ansökan med CV och referenser till Zhang8383@gmail.com eller kom förbi och träffa oss personligen!
Välkommen till Nagoya Sushi - där varje sushi är en konst!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: Zhang8383@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rekrytering".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nagoya Sushi Stockholm AB (org.nr 559315-9923)
Sankt Eriksgatan 57 (visa karta)
112 34  STOCKHOLM

Kontakt
Chef
Qun Yan Zhang
Zhang8383@gmail.com
0760185885

Jobbnummer
9523231

