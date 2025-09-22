Vi söker en passionerad köksbiträde till vårt team!
Nagoya Sushi Stockholm AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nagoya Sushi Stockholm AB i Stockholm
Köksbiträde sökes till Nagoya Sushi!
Är du passionerad för att hjälpa till och vill arbeta i en inspirerande och snabb miljö? Vi på Nagoya Sushi söker nu efter köksbiträde som vill vara med och skapa en fantastisk upplevelse för våra gäster!
Vi söker dig som:
Är mellan 25-50 år.
Har erfarenhet av att arbeta i kök, gärna inom sushi eller asiatisk matlagning.
Är noggrann, effektiv och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Är en teamspelare och gillar att arbeta tillsammans för att skapa en positiv arbetsmiljö.
Har god känsla för kvalitet, presentation och ansvar.
Meritande:
Asiatisk bakgrund
Vi erbjuder:
En kreativ och utmanande arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas inom sushikök och asiatisk matlagning.
En plats i ett passionerat team som strävar efter att leverera förstklassig service.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka din ansökan med CV och referenser till Zhang8383@gmail.com
eller kom förbi och träffa oss personligen!
Välkommen till Nagoya Sushi - där varje sushi är en konst! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: Zhang8383@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rekrytering". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nagoya Sushi Stockholm AB
(org.nr 559315-9923)
Sankt Eriksgatan 57 (visa karta
)
112 34 STOCKHOLM Kontakt
Chef
Qun Yan Zhang Zhang8383@gmail.com 0760185885 Jobbnummer
9521219