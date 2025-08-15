Vi Söker En Passionerad Kock Till Trakt Forest Hotel!
NearYou Sverige AB / Kockjobb / Vetlanda Visa alla kockjobb i Vetlanda
2025-08-15
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Vetlanda
, Sävsjö
, Eksjö
, Nässjö
, Hultsfred
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-15Om företaget
Rekryteringen sker i samarbete mellan Trakt Forest Hotel och NearYou. Urvalsprocessen hanteras av NearYou, och du skickar din ansökan direkt via oss.
Trakt Forest Hotel erbjuder en unik upplevelse där naturen står i centrum. Gästerna bor i arkitektritade skogssviter och njuter av mat lagad med lokala råvaror i vår restaurang Traktköket. Restaurangen är hjärtat i vår upplevelse - här skapar vi minnesvärda måltider med råvaror från traktens skogar, sjöar och gårdar.
Vi välkomnar både hotellgäster och konferensgrupper, och erbjuder naturnära aktiviteter året runt.
Nu söker vi en kock till Trakt Forest Hotel - en chans att arbeta på en unik plats mitt i skogen!
Tjänstebeskrivning
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i kök - gärna utbildad kock, men det viktigaste är att du har ett starkt matintresse och vilja att bidra.
Vill du arbeta med lokala råvaror, naturnära upplevelser och vara en del av ett hållbart matkoncept i hjärtat av den småländska skogen? Då kan du vara den vi söker!
Som kock hos oss kommer du att arbeta i ett team som lagar mat på hög nivå, där kvalitet, kreativitet och hållbarhet står i fokus. Du kommer att vara delaktig i hela processen - från förberedning av råvaror till matlagning, disk och andra uppgifter som ingår i det dagliga köksarbetet.
Tjänsten omfattar cirka 75-80 % och innebär varierande arbetsuppgifter där du vid behov också kommer att arbeta i servisen.
Arbetstiden kan variera något från månad till månad, men vi arbetar med bemanningsplanering över sex månader för att skapa struktur och framförhållning.
Tjänsten startar omkring den 15 september 2025, eller enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har utbildning som kock eller dokumenterad erfarenhet av att laga mat i restaurangmiljö
• Vill vara med och utveckla vår verksamhet tillsammans med ett engagerat team
• Är flexibel och kan arbeta både i köket och i servisen vid behov
• Har ett helhetstänk och är beredd att vid behov ta ansvar även för andra arbetsuppgifter som kan förekomma i en verksamhet
• Utföra administrativa arbetsuppgifter när det behövs
• Är tillgänglig för arbete på kvällar, helger och andra obekväma tider
• Har lätt för att samarbeta, är prestigelös och trivs med att arbeta i ett mindre team
• Trivs i en familjär miljö där vi alla hjälps åt - personlig lämplighet är avgörande
• Värdesätter service och kvalitet, och ser betydelsen av att ge varje gäst en riktigt bra upplevelse.
• Har förmåga att planera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt.
• Är positiv, samarbetsvillig och trygg i att ta egna initiativ.
Meriterande:
• Erfarenhet av restaurangdrift
• Kunskaper inom dryck och dryckesrekommendationer
Vi ser fram emot att få veta mer om dig! Ansök så snart som möjligt, då vi intervjuar löpande och tillsätter tjänsten när vi hittar rätt kandidat.
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9150". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Jönköping AB Jobbnummer
9461160