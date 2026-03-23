Vi söker en passionerad keramiker till vår kakelproduktion
2026-03-23
Som keramiker hos oss arbetar du i hjärtat av vår produktion. Här förvandlar vi råmaterial till unikt, handgjort kakel. Rollen kräver både en konstnärlig blick och en hög grad av disciplin då vi arbetar mot specifika order och kvalitetskrav.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Formning och pressning: Tillverkning av kakelplattor enligt fastställda metoder.
Glasering: Applicering av glasyr med precision för att säkerställa rätt finish och färg.
Ugnsarbete: Beskickning, bränning och tömning av ugnar.
Kvalitetskontroll: Sortering och avsyning av färdiga produkter.
Underhåll: Daglig skötsel av verktyg och arbetsstationer
Vem är du?
Vi söker dig som har en dokumenterad utbildning inom keramik. Då arbetet innebär produktion av större volymer ser vi att du trivs med ett fysiskt arbete och har förmågan att hålla ett jämnt tempo utan att tumma på detaljerna.
Vi letar efter dig som:
Har god materialkännedom (lera, torkprocesser och glasyrkemi).
Är noggrann, punktlig och kvalitetsmedveten.
Trivs med att arbeta självständigt
Har god fysik (tunga lyft och repetitiva moment förekommer). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post: jobb@ostersjosten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersjösten AB
(org.nr 559022-3516)
139 52 VÄRMDÖ Jobbnummer
9814785