Vi söker en Paralegal till Humlegården
2025-09-09
Humlegården Fastigheter AB (publ) är ett aktivt fastighetsbolag med långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj i den växande Stockholmsmarknaden. Vi ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp.
Är du en noggrann och strukturerad paralegal med ett öga för detaljer? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker en engagerad och självgående paralegal som vill spela en nyckelroll i vår juridikavdelning. I denna roll kommer en av dina viktigaste uppgifter vara att ansvara för administration av styrelsedokumentation, inklusive hantering och uppladdning av styrelsematerial i vår styrelseportal. Du säkerställer att allt material är korrekt, komplett och tillgängligt i god tid inför våra styrelsemöten.
Utöver detta kommer du att vara ett viktigt administrativt stöd för juridikavdelningen och även bidra med din kompetens i samarbete med andra avdelningar inom organisationen. Rollen erbjuder en varierad vardag där du får möjlighet att utvecklas och växa i en dynamisk miljö.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Administration av styrelsematerial
* Hjälpa till med presentationer till exempelvis styrelsemöten och ledningsgruppsmöten
* Föra protokoll vid exempelvis ledningsgruppsmöten
* Utföra enklare rättsutredningar
* Uppdatera malldokument
* Ha kontakt med myndigheter i pågående ärenden samt beställa handlingar från hyresnämnd/andra myndigheter
* Hantera fullmakter
* Hjälpa till med viss bolagsadministration
* Sammanställa material vid exempelvis due diligence
* Ansvara för att utveckla juridikavdelningens yta på intranätet
* Hjälpa till med framtagande av internt utbildningsmaterial
* Nyhetsbevakning inom relevanta områden
Är det här du?
Vi söker dig som har en paralegalutbildning eller motsvarande, och som har hunnit samla på dig minst ett par års erfarenhet från advokatbyrå eller bolag där du arbetat med liknande uppgifter. Du är trygg i din yrkesroll och van att hantera juridisk dokumentation med precision och sekretess.
Som person är du social, självgående och proaktiv, och du trivs i en roll där du får ta ansvar och bidra med struktur. Du har en naturlig förmåga att samarbeta med andra, samtidigt som du är effektiv och noggrann i ditt eget arbete.
Du gillar ordning och reda, har hög integritet och en snabb inlärningsförmåga - egenskaper som gör att du snabbt sätter dig in i nya arbetsuppgifter och processer. Hos oss får du möjlighet att växa i en dynamisk miljö där din insats verkligen gör skillnad.
Vill du veta mer?
I denna rekrytering samarbetar vi med Jurek Law. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Evelina Thimper på evelina.thimper@jurek.se
eller Victoria Tjernström på victoria.tjernstrom@jurek.se
Du söker tjänsten via https://karriar.humlegarden.se/p/63355-paralegal-till-humlegarden#apply-form
Om företaget
Humlegården Fastigheter är ett aktivt fastighetsbolag med långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj. Vi strävar efter att skapa hållbara och attraktiva arbets- och stadsmiljöer, där både människor och verksamheter kan växa. Vi ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Vi har 95 anställda och äger 61 fastigheter till ett värde om 42,1 miljarder kronor (30 juni 2025). Genom att vara en långsiktig fastighetsägare har vi möjlighet att arbeta med och påverka många dimensioner av hållbarhetsfrågan såsom energikällor- och användning, materialval, avfallshantering, transporter och arbetsmiljö. Vårt långsiktiga mål är att uppnå klimatneutralitet till år 2045.
Vår vision är att bli Stockholms mest älskade fastighetsbolag. En ambitiös målsättning, som ska fungera som en ledstjärna i allt vi gör. I praktiken innebär det att vi vill underlätta våra kunders vardag, på bästa möjliga sätt, så att de kan fokusera på det de gör bäst.
Våra värderingar - dedikerade, ansvarstagande, modiga och nyfikna - utgör grunden för vår verksamhet och beskriver de egenskaper som ska skapa ett gemensamt beteende, som i sin tur stärker vår position, hjälper oss uppnå våra mål och bidrar i strävan mot vår vision. Ersättning
