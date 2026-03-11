Vi söker en operatör till vår kund Renewed i Bromma med start omgående!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Stockholm
2026-03-11
Är du en nyfiken och lösningsorienterad person med tekniskt intresse som trivs i en självständig roll? Då kan detta vara möjligheten för dig.
Vi söker dig som är en nyfiken problemlösare med ett tekniskt intresse. För den här rollen krävs inga specifika förkunskaper - det viktigaste är att du är självgående, vågar ta egna initiativ och trivs med att arbeta självständigt.
Arbetet innebär att du sköter en maskin med flera rörliga delar som behöver servas och bytas ut med jämna mellanrum. Du kommer även att hantera komponenter som en kompressor och pump, som är igång kontinuerligt och ibland kan behöva felsökas.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att ni kommer bli direkt anställda via Renewed men StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta:
Förbereda och preppa telefoner inför körning
Placera telefonerna i maskinen
Övervaka maskinens körning, som pågår i cirka åtta timmar åt gången
Kontrollera maskinen om fel uppstår under processen
Identifiera och lösa problem som uppkommer
Bli självgående efter ungefär två veckors introduktion
Fortsätta lära dig nya saker dagligen i takt med att du blir mer van vid maskinen
Detta är ett långsiktigt heltidsarbete och arbetstiderna är förlagda 08:00 - 17:00 vardagar måndag-fredag på plats hos kundföretaget.
DETTA SÖKER VI
Har ett anmörkningsfritt belastningsregister (kontroll genomförs i rekryteringsprocessen samt utdrag från polisregistret)
Har ett genuint tekniskt intresse
Van vid att arbeta självständigt och våga ta Initiativ
Kunna vara tillgänglig relavtivt omgående
Söker dig som ser denna tjänst som långsiktig
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med maskiner eller inom maskinproduktion ser vi det som meriterande, men det är inget krav.
Låter detta intressant för er? Sök gärna tjänsten idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kommer att tillsättas så snart rätt person har hittats!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Gårdsfogdevägen 18 a (visa karta
)
BROMMA
StudentConsulting
Sandra Gustafsson
sthlm.kundtjanst.butik@studentconsulting.com
9791771