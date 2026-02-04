Vi söker en operatör till vår kund i Rosersberg!
2026-02-04
Söker ni er ett heltidsarbete och vill hitta nya utmaningar? Då kan detta vara något för er!
Som operatör i Team PKS (Print, Kuvertering, Skanning) kommer du vara ansvarig för att vidareförädla material vid maskin, print kuvertering och skanning. Du kommer att arbeta vid maskiner för processen för antingen en eller flera maskiner för Print, Kuvertering och Skanning.
Detta är ett bemanninsguppdrag vilket betyder att ni kommer bli anställda via StudentConsulting men uthyrd till vår kund i Rosersberg.
Dina huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter består av att
Rapportera orderstatus i handlingar såsom leveransdokument, arbetsorder och delta i våra mötesavstämningar.
Uppmärksamma avvikande volymer.
Säkerställa att produkterna har rätt kvalitetsnivå.
Utför vidareförädling av material vid maskin
Deltar i underhållsarbetet av utrustningen inom det egna arbetsområdet.
Bidrar med information om produktion vid maskin i den dagliga planeringen av produktionsarbetet på enheten.
Man kommer att få gå en utbilning som tar ca 2 veckor med 7.30 - 16:00, därefter kommer de ordinarie arbetstiderna att vara 14:00 - 22:00.
DETTA SÖKER VI
Krav
Gymnasieutbildning
Tidigare erfarenhet av att arbeta med produktion
Kunskaper i Officepaketet samt god datorvana
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Grundläggande teknisk förståelse och maskinkunskap
Förmåga att läsa och förstå orderdokument och instruktioner
Som person är du kvalitetsmedveten och arbetar noggrant och strukturerat med ett tydligt ordningssinne. Du har ett mekaniskt intresse och trivs både med att arbeta självständigt och i team, där din goda samarbetsförmåga kommer till sin rätt. Du bidrar med en positiv och glad inställning i arbetet och är någon som skapar en bra stämning omkring dig.
Låter detta som en intressant roll? Sök redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjönsten kommer tillsättas så snart vi hittat rätt kandidat. Välkommen med er ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stålgatan 9 (visa karta
)
195 72 ROSERSBERG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sandra Gustafsson sthlm.kundtjanst.butik@studentconsulting.com Jobbnummer
9724021