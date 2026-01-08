Vi söker en omtänksam tandhygienist på deltid till Edhens Tandvård!
Tandsköterskejobb / Svedala
2026-01-08
Vi söker nu en tandhygienist som vill komma och jobba hos oss en dag i veckan, på fredagar, för att komplettera vårat team.Publiceringsdatum2026-01-08Om företaget
Edhens Tandvård är belägen i Svedala, cirka 20 minuter med tåg från Malmö centrum, med mycket goda kommunikationer. Kliniken öppnade 2019 och drivs av tandläkaren Tobias Edh som idag arbetar tillsammans med tandsköterskan Ingrid. Vi är en familjär och omtyckt klinik som tar hand om både barn och vuxna patienter, där vi lägger stor vikt vid ett personligt bemötande.
Kliniken ligger på markplan och har trevliga lokaler med väntrum, reception, steril och ett behandlingsrum. Vi har modern utrustning och strävar alltid efter att hålla oss uppdaterade och i framkant inom branschen.
Din roll
Som tandhygienist hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter såsom undersökningar och parodontala behandlingar. Under ditt arbetspass har du assistans av tandsköterska, vilket ger goda förutsättningar för ett lugnt och effektivt arbetsflöde.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 20 %, förlagd till fredagar. För dig som önskar finns även möjlighet till ett extra eftermiddagspass under veckan.
Vi söker dig som
Vi söker dig som vill utöka din nuvarande tjänst med några timmar. Du har gärna arbetat inom yrket tidigare och känner dig trygg i din roll, men vi värdesätter minst lika mycket ditt engagemang och din personlighet.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en trivsam arbetsplats med fina förmåner såsom friskvårdsbidrag, terminalglasögon och gemensam frukost. Vi åker regelbundet på utbildningar tillsammans och hos oss möts du av en arbetsmiljö där vi stöttar varandra och har roligt på jobbet.
Vi ser verkligen fram emot din ansökan och hoppas få välkomna dig som en del av vårt team på Edhens Tandvård!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Edhens tandvård
Caroline Erlandsson +46707548240
