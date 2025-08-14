Vi söker en ny underhållsmekaniker - Är det du?
2025-08-14
Gillar du att skruva, fixa och lösa problem - och vill ha ett jobb där ingen dag är den andra lik? Då kan det här vara din chans!
Vi på Reviva Plastics är mitt i en spännande fas - vi bygger ut, installerar nya maskiner och växer som aldrig förr. Nu söker vi en teknikhjälte som vill vara med och se till att våra maskiner alltid är redo att leverera.
Vad du kommer göra
Felsöka, underhålla och reparera maskiner - ibland i högt tempo när produktionen måste rulla.
Vara med vid installation av helt nya maskinlinjer.
Arbeta dagtid, men på sikt ha beredskap vissa veckor (när du är varm i kläderna).
Vi tror att du
Har ett genuint intresse för teknik, maskiner eller fordon.
Är nyfiken och lär dig snabbt.
Har körkort och bil.
Har jobbat som mekaniker, i verkstad eller inom industrin - eller bara älskar att skruva och lösa problem.
Extra plus om du kan svetsa eller har erfarenhet av tillverkningsindustrin, men det är inget krav.
Varför du kommer trivas här
Vi är ett litet team med familjär stämning - men har stora muskler i ryggen genom Trioworld-koncernen.
Du får vara med från start i en expansiv fas och kan verkligen påverka din egen utveckling.
Hos oss blir du snabbt en viktig del av laget - inte en i mängden. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mattias Österberg Mattias.Osterberg@revivaplastics.se
9458415