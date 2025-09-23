Vi söker en ny personlig assistent till vår kund i Söderköping.
2025-09-23
DVT Assistans har sedan starten 2005 anordnat personlig assistans åt människor med funktionsnedsättning. Vi arbetar runt om i Mellansverige utifrån ledorden Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet. Vi tror på individuella lösningar där kunden alltid är i fokus. Tillsammans möjliggör vi för människor med olika funktionsnedsättningar att leva som andra och själva bestämma över sina liv. I dag sysselsätter DVT ca 300 personliga assistenter.
Nu söker vi efter dig som vill ha världens bästa arbete!
Vår fina kund söker nu en nya medlemmar till sitt grymma Team.
Där kan vi erbjuda en schemarad var 4:e helg samt arbeta som timvikarie i gruppen. Arbetstiderna för dessa tjänster är framför allt förlagd dag, kväll och helger.
Vi önskar att du har erfarenhet av autism, ep och gärna teckenkommunikation. Du bör vara en lugn, trygg person som har förmåga att busa och skratta. Du kommer vara med på kundens aktiviteter som bad, utflykter och promenader. Det finns djur på arbetsplatsen så du bör inte ha problem med allergier (katt).
Vår kund är en tjej på 27 år som bor tillsammans med sin familj strax utanför Söderköping.
För att kunna ta sig till och från arbetsplatsen krävs egen bil och körkort.
Vi ser fram emot ditt personliga personliga brev som vi lägger stor vikt vid i rekryteringen, berätta vem du är och varför du tror att du skulle passa i detta team. Komplettera sedan detta brev med ett CV. Ersättning

Enligt överenskommelse
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare DVT Assistans AB
(org.nr 556678-1455) Arbetsplats
DVT Assistans Jobbnummer
9522681