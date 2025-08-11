Vi söker en ny kollega till vårt team på Fellessons Inwood i Växjö
VI SÖKER EN NY KOLLEGA TILL VÅRT TEAM PÅ FELLESSONS INWOOD I VÄXJÖ

Arbetsuppgifter
Gillar du att jobba med händerna, tänka smart och lösa utmaningar med precision och kreativitet? Hos oss på Fellessons Inwood får du vara en del av ett företag där trä är mer än bara ett material - det är en passion.
Vi letar efter dig som är praktiskt lagd, nyfiken på utveckling och tycker det är kul med variation. Du kommer att arbeta i ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra och har kul på jobbet - samtidigt som vi levererar riktigt bra produkter till våra kunder.
Vad du kommer göra hos oss:
Hantera material, kapa, hyvla och fräsa
Tillverka specialsnickerier och inredningar utifrån ritningar och kapnotor
Driva din egen dagliga planering och följa övrig produktion
Montera och packa färdiga produkter
Vara en del av alla möjliga arbetsmoment som hör snickeriet till
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Du har flera års erfarenhet från snickeri - gärna från en mindre verkstad där du fått vara med i hela processen, från råmaterial till färdig produkt. Du gillar att jobba med unika kundlösningar, har koll på maskinerna och kan läsa ritningar utan problem.
Det är ett extra plus om du har jobbat med ytbehandling i någon form. Men viktigast är att du är nyfiken, lösningsorienterad och tycker det är kul att jobba både självständigt och i grupp.
Hos oss får du:
En trygg och långsiktig arbetsplats i ett familjeägt företag med över 100 år i branschen
Ett öppet, hjälpsamt och engagerat arbetsklimat
Möjlighet att utvecklas och växa med uppgifterna
En roll där din kompetens verkligen får göra skillnad
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en direktrekrytering där du blir anställd av Fellessons InWood. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och hänvisar alla eventuella frågor kring tjänsten till dem. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
