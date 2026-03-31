Vi söker en ny kollega till vår Bemanningspool
2026-03-31
Publiceringsdatum2026-03-31Beskrivning
Vill du ha ett arbete där ingen dag är den andra lik? Nu har du chansen att bli en del av Kompetenscenters bemanningspool och arbeta på vikariat fram till 31 december 2026!
Vi söker en engagerad kollega som vill arbeta heltid i bemanningspoolen med start så snart som möjligt.
Du kommer att i första hand jobba inom äldreomsorgen som omfattar hemtjänst, trygghetboende och vårdboende.
Bemanningspoolen vid Kompetenscenter är Karlstads kommuns interna bemanningsenhet inom vård- och omsorgsförvaltningen. Vi ersätter ordinarie personal vid frånvaro inom äldreomsorgen och funktionsstöd i hela kommunen.
I våra verksamheter är du ett stöd för omsorgstagarna och bidrar till en trygg och meningsfull vardag. Som medarbetare i bemanningspoolen arbetar du på olika arbetsplatser i Karlstad, vilket innebär att du behöver vara flexibel, kunna ställa om med kort varsel och snabbt ta dig till dagens arbetsplats. Bemanningspoolen har ingen fast fysisk arbetsplats, men arbetsgruppen träffas regelbundet på gemensamma möten.Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare i bemanningspoolen arbetar du utifrån omsorgstagarens individuella behov. Du bidrar till trygghet, delaktighet och en meningsfull vardag genom att ge stöd med personlig omvårdnad och dagliga aktiviteter, utföra medicinska och rehabiliterande insatser på delegation av legitimerad personal. Arbetet innebär att du dokumenterar enligt SOL och använder digitala system. I arbetsuppgifterna kan du vid behov hjälpa till med administrativa arbetsuppgifter, exempelvis boka vikarier.
Du kommer arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll, varannan helg och inom funktionsstöd förekommer ibland journatt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har en annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För rollen krävs goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt en trygg digital vana. Du behöver ha B-körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig runt i kommunen och vi ser även att du har god cykelvana.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, stabil och inger förtroende i mötet med andra. Du har ett lugnt och professionellt bemötande, även när situationer kan vara oförutsedda eller utmanande. Du är lyhörd och uppmärksam på omsorgstagarens behov.
Du trivs i varierande arbetsmiljöer och uppskattar möjligheten att arbeta i flera olika verksamheter. Med ett lösningsfokuserat arbetssätt och god samarbetsförmåga bidrar du till ett positivt och kvalitativt arbete. Du har ett genuint intresse för att skapa trygghet och delaktighet för omsorgstagaren.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Innan erbjudande om anställning behöver du visa upp ett belastningsregisterutdrag från Polisens hemsida.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, HR-stab, Kompetenscenter Kontakt
Helena Johansson 054-5405799 Jobbnummer
9829889