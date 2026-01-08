Vi söker en ny kollega till vår barnmorskemottagning i Kista
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-01-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en ny kollega till vår barnmorskemottagning i Kista!
Vi är ett engagerat och glatt arbetslag som nu söker en ny kollega.
Vi ser fram emot att träffa dig och berätta mer om vår mottagning!
Kista BMM är en del av en familjecentral. Mottagningen ligger i Kista Gallerian cirka 17 minuter från Stockholm central. Organisatoriskt tillhör vi Barnmorskemottagningar Stockholm Norra inom Stockholms länssjukvårdsområde (SLSO), som omfattar 14 barnmorskemottagningar. I dagsläget arbetar fyra barnmorskor hos oss, och vi har ett nära samarbete med våra närliggande mottagningar i Järva och Rissne. Du kan läsa mer om oss på Kista barnmorskemottagning
Vårt mål är att erbjuda rätt vård med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa, i enlighet med riktlinjer för BMM Stockholm Norra och i samspel med andra vårdgivare. Vi arbetar patientcentrerat och utgår från SLSO:s värdegrund:
Patienten i fokus
Allas lika rätt
Arbetsglädje
Våra ledord är tillit, delaktighet och engagemang.
Vi erbjuder dig:
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till kompetensutveckling
Delaktighet i familjecentralens arbete
Varierade arbetsuppgifter
Flexibla arbetstider och generös friskvårdsersättning
En hälsofrämjande arbetsplats
Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdePubliceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Sedvanliga arbetsuppgifter på barnmorskemottagning. Som barnmorska hos oss arbetar du tillsammans med läkare och enhetschef. Ditt ansvar omfattar främst kvinnan, men även barnet, familjen, ungdomar och äldre kvinnor. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Graviditetskontroller
Föräldrastöd
Cellprovtagning
Fysiska och digitala besök inom sexuell och reproduktiv hälsa
Du blir en del av ett positivt och kompetent team med stark teamkänsla!
Kvalifikationer:
Legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt
Meriterande:
Erfarenhet av mödrahälsovård och handledarutbildning
Vana att arbeta i journalsystemet Obstetrix och Take Care
Om dig:
Flexibel, självständig och med god samarbetsförmåga
Har ett empatiskt och främjande förhållningssätt
Arbetar målinriktat med hög kvalitet och vidtar åtgärder vid behov
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du passar in i arbetsgruppen
I din roll ingår också att kunna leda, utveckla och utvärdera olika grupper - en spännande möjlighet för dig som vill påverka och bidra till utvecklingen av vår verksamhet!
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, Heltid 100%
Tillträde enligt överenskommelse
Provanställning kan komma att tillämpas
Låter detta som något för dig? Vi ser fram emot din ansökan!
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/106". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, BMM Stockholm Norra Kontakt
Samira Vakili, Enhetschef 073-0766361 Jobbnummer
9674572