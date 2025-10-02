Vi söker en ny Filialchef till vår verksamhet i Växjö!
2025-10-02
EUROPART strävar alltid efter att ha de bästa medarbetarna och nu har du chansen att bli en del av vårt team! Vi tror att samarbete är nyckeln till framgång och arbetar kontinuerligt för att stärka teamkänslan och trivseln. Vi värdesätter våra medarbetare och sätter högt värde på att skapa en arbetsmiljö som främjar gemenskap, utveckling och innovation. Tillsammans skapar vi möjligheter!
Är du en naturlig ledare med ett starkt affärssinne och ett hjärta för kundrelationer? Vill du vara med och driva en framgångsrik verksamhet i Växjö? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Om jobbet
Som Filialchef på EUROPART i Växjö har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla filialen, säkerställa hög kundnöjdhet och att uppnå våra försäljningsmål. Filialchefen ska operativt driva, leda och fördela arbetet på filialen, samt bland annat implementera riktlinjer, policys och beslut. Du är också en nyckelperson i att bygga och vårda relationer med både nya och befintliga kunder i regionen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och coacha filialens medarbetare för att säkerställa hög produktivitet och motivation.
Säkerställa hög servicegrad och kundnöjdhet
Utveckla och genomföra affärsplaner och strategier för filialens tillväxt.
Kontinuerligt följa upp och analysera filialens resultat och vidta åtgärder för förbättringar.
Leda, coacha och utveckla personalen i filialen
Aktivt arbeta med försäljning och affärsutveckling i regionen
Bygga starka nätverk och långsiktiga kundrelationer
Vad söker vi?
Vi ser många vägar in på Europart, din inställning och engagemang är den viktigaste egenskapen och var du befinner dig i din karriär är mindre viktigt. Vi ser att du har erfarenhet av försäljning, gärna inom B2B och helst med tekniska produkter eller tjänster. Har du tidigare ledarerfarenhet tror vi att detta kan vara tjänsten för dig.
Vi tror att du har dokumenterad erfarenhet av ledarskap, gärna inom transport, logistik eller fordonsbranschen, men inget krav. Du är affärsdriven och kundfokuserad, med starka förhandlings- och kommunikationsförmågor. Förmåga att arbeta självständigt, är resultatorienterad och har en entreprenörsanda. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. B-körkort är ett krav. Du har också god datorvana och är inte rädd för system.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig en spännande och utvecklande roll i ett internationellt och marknadsledande företag där du blir en del i ett framgångsrikt team. Vi är ett kundorienterat företag med fokus på service och kvalitet. Vårt företag befinner sig i en expansiv fas och vi vill gärna utvecklas tillsammans med våra medarbetare. Villkor enligt gällande kollektivavtal.
En spännande och utvecklande roll i ett stabilt och expansivt företag.
Möjlighet att arbeta med marknadsledande produkter och lösningar.
En trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Stöd och utbildning för att utvecklas i din roll och nå dina mål.
Publiceringsdatum2025-10-02Om företaget
EUROPART Group är Europas ledande leverantör av reservdelar, verktyg och tillbehör för nyttofordon, bussar, skåpbilar och specialfordon. Med ett omfattande sortiment på över 400 000 delar och en stark närvaro på marknaden i 28 länder och 300 försäljningsställen, erbjuder vi produkter och lösningar som våra kunder kan lita på. Dessutom har EUROPART kvalitetsprodukter av vårt eget märke EUROPART Premium Parts med över 7 500 tillgängliga delar.
Välkommen till EUROPART - där din framgång är vår framgång!
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss snarast. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Din kontaktperson för denna rekrytering:
Denise Hallbäck, d.hallback@europart.net
Denise Hallbäck, d.hallback@europart.net
