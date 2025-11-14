VI söker en ny distributionselektriker till Alingsås Energi!
2025-11-14
Vill du arbeta i ett tryggt, omtänksamt och engagerat team som brinner för att hålla Alingsås med omnejd upplyst och i drift? Som distributionselektriker hos Alingsås Energi får du ett varierande arbete där problemlösning, säkerhet och samarbete är en naturlig del av vardagen. Med personalhälsa och företagsutveckling i fokus.
Om rollen
Du blir en del av ett erfaret team på flera distributionselektriker som arbetar nära varandra i ett klimat präglat av öppenhet, dialog och hjälpsamhet. Tillsammans ansvarar ni för allt från drift och underhåll, nyanslutningar på låg- och högspänning till felavhjälpning på gatubelysning. Arbetet innebär både planerade projekt och akuta uppdrag, där din kompetens och ditt engagemang gör verklig skillnad för våra kunder och för samhället.
Vem vi söker
Vi söker dig som har en gymnasial el- eller elkraftsutbildning och minst fyra års erfarenhet inom eldistribution eller liknande arbete och har du en vidareutbildning som distributionselektriker är det meriterande. Har du dessutom truckkort och/eller giltiga certifikat från Heta arbeten, Arbete på väg och ESA är det meriterande, men inte avgörande. Du uttrycker dig obehindrat på svenska, har grundläggande kunskaper i engelska och B-körkort.
Som person är du noggrann, trygg och ansvarstagande. Du trivs med att samarbeta, dela kunskap och bidra till en positiv stämning. Du har en god problemlösningsförmåga, kan se helheten och vill gärna utvecklas vidare i yrket.
Arbetstider och beredskap
Ordinarie arbetstid är kl. 07.00-16.00 med möjlighet till flextid. Beredskap ingår ungefär var femte vecka tillsammans med fjärrvärmetekniker och driftledare.
Placering och anställning
Tjänsten är stationerad i Alingsås. Vi ser gärna att du bor inom cirka 30-40 minuters pendlingsavstånd. Anställningen är tills vidare med start enligt överenskommelse.
Förmåner
Hos Alingsås Energi får du en arbetsplats som värnar om trivsel och hälsa, med generösa personalförmåner som friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, tillgång till gym, bastu och massagestol, betald frukost och frukt varje dag, cykelförmån samt en årlig gemensam resa med övernattning. Alingsås Energi är kopplade till Energiavtalet.
Varför Alingsås Energi?
Här blir du en del av ett företag med stark lokal förankring, stolthet i arbetet och en genuin vilja att ständigt utvecklas tillsammans. Arbetsplatsen präglas av trygghet och tradition kombinerat med modern teknik och framåtanda, där både kompetens och personlighet värdesätts högt.
Välkommen till ett arbete där du verkligen gör skillnad - varje dag.
Sista dag att ansöka är 2025-12-18
